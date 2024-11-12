Путин спешит отвоевать Курскую область до инаугурации Трампа, — The Telegraph

Как отметили журналисты, надеясь отвоевать Курскую область, Путин накопил 50 000 российских и северокорейских военных в этом регионе.

Президент России Владимир Путин спешит отбить Курскую область у Вооруженных сил Украины до того, как Дональд Трамп вступит в должность президента США в январе 2025 года. Об этом пишет газета The Telegraph.

The Telegraph ознакомилась с выводами британской разведки, которые свидетельствуют о том, что Россия увеличит количество атак беспилотников-камикадзе на украинские позиции в ближайшие дни, используя новые места запуска вблизи границы.

"Около 12 000 северокорейских призывников, вероятно, также будут задействованы в боевых действиях в Курской области в соответствии с пактом о взаимной военной помощи между Россией и Северной Кореей, заключенного в этом году", — говорится в материале.

Журналисты также отметили, что Кремль может стремиться использовать это масштабное контрнаступление в Курской области для того, чтобы набрать обороты и продвинуться в Сумскую область.

По мнению авторов материала, Россия уже вернула себе примерно половину территории, которую захватила Украина с начала прорыва границы в Курской области.

"Западные дипломаты обеспокоены тем, что Путин попытается быстро захватить территорию до инаугурации Трампа, чтобы предоставить России больше переговорной силы на любых мирных переговорах", — говорится в статье.

Журналисты подчеркнули, что после начала контрнаступления в Курской области, РФ усилила атаки на линии фронта. В частности, в октябре российские войска заняли больше территории Украины, чем за любой месяц с середины 2022 года.

Напомним, 12 ноября аналитики DeepState сообщили, что ВСУ уничтожили 300 россиян, которые пытались отбить одно село в Курской области.

11 ноября издание Bild обнародовало материал, в котором говорится о том, что контрнаступление ВС РФ в Курской области обернулось катастрофой для Путина.