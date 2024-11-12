Как отметили аналитики DeepState, российские войска хотели заскочить в окрестности села Новоивановка, но вместо этого потеряли много личного состава и единиц техники.

11 ноября Вооруженные силы Украины отбили 5 накатов ВС РФ на село Новоивановка, расположенное в Курской области. Об этом сообщили аналитики DeepState.

"Количество мертвых и раненых уродов посчитать трудно, но число может достигать до 300 человек. Конечно, какая-то часть засела в посадках или спаслась бегством. У пи*а*ов сегодня точно был черный день", — говорится в сообщении.

Карта боевых действий возле села Новоивановка в Курской области Фото: DeepState

В DeepState уточнили, что вражеские войска во время штурмов применили 29 единиц вооружения и военной техники (ВВТ), из которых 18 были уничтожены.

"Кацап не оставляет попыток получить хоть какой-то тактический успех на Курщине. Значительную роль в отражении атак играет устойчивость и опыт подразделений, осуществляющих оборону", — отметили в DeepState.

В то же время в последней сводке Генерального штаба ВСУ оперативной информации о боевых действиях на Курском направлении не было указано.

"На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло", — коротко пояснили в Генштабе.

Напомним, 11 ноября издание Bild обнародовало материал, в котором говорится о том, что контрнаступление ВС РФ в Курской области обернулось катастрофой для Путина.

8 ноября Forbes писал о том, что "мирный план" Трампа побудил войска РФ и КНДР пойти в наступление в Курской области.