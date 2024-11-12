ЗСУ знищили 300 росіян, які намагались відбити одне село в Курській області, — DeepState
Як зазначили аналітики DeepState, російські війська хотіли заскочити в околиці села Новоіванівка, але замість цього втратили багато особового складу та одиниць техніки.
11 листопада Збройні сили України відбили 5 накатів ЗС РФ на село Новоіванівка, що розташоване в Курській області. Про це повідомили аналітики DeepState.
"Кількість мертвих та поранених виродків порахувати важко, але число може сягати до 300 осіб. Звісно, якась частина засіла в посадках або врятувалася втечею. У пі*а*ів сьогодні точно був чорний день", — йдеться у повідомленні.
В DeepState уточнили, що ворожі війська під час штурмів застосували 29 одиниць озброєння та військової техніки (ОВТ), з яких 18 було знищено.
"Кацап не полишає спроб здобути хоч якийсь тактичний успіх на Курщині. Значну роль у відбитті атак грає стійкість та досвід підрозділів, які здійснюють оборону", — наголосили в DeepState.
Водночас в останньому зведенні Генерального штабу ЗСУ оперативної інформації про бойові дії на Курському напрямку не було вказано.
"На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося", — коротко пояснили в Генштабі.
Нагадаємо, 11 листопада видання Bild оприлюднило матеріал, в якому йдеться про те, що контрнаступ ЗС РФ у Курській області обернувся катастрофою для Путіна.
8 листопада Forbes писало про те, що "мирний план" Трампа спонукав війська РФ та КНДР піти у наступ в Курській області.