Як зазначили аналітики DeepState, російські війська хотіли заскочити в околиці села Новоіванівка, але замість цього втратили багато особового складу та одиниць техніки.

11 листопада Збройні сили України відбили 5 накатів ЗС РФ на село Новоіванівка, що розташоване в Курській області. Про це повідомили аналітики DeepState.

"Кількість мертвих та поранених виродків порахувати важко, але число може сягати до 300 осіб. Звісно, якась частина засіла в посадках або врятувалася втечею. У пі*а*ів сьогодні точно був чорний день", — йдеться у повідомленні.

Мапа бойових дій біля села Новоіванівка в Курській області Фото: DeepState

В DeepState уточнили, що ворожі війська під час штурмів застосували 29 одиниць озброєння та військової техніки (ОВТ), з яких 18 було знищено.

"Кацап не полишає спроб здобути хоч якийсь тактичний успіх на Курщині. Значну роль у відбитті атак грає стійкість та досвід підрозділів, які здійснюють оборону", — наголосили в DeepState.

Водночас в останньому зведенні Генерального штабу ЗСУ оперативної інформації про бойові дії на Курському напрямку не було вказано.

"На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося", — коротко пояснили в Генштабі.

Нагадаємо, 11 листопада видання Bild оприлюднило матеріал, в якому йдеться про те, що контрнаступ ЗС РФ у Курській області обернувся катастрофою для Путіна.

8 листопада Forbes писало про те, що "мирний план" Трампа спонукав війська РФ та КНДР піти у наступ в Курській області.