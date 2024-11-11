Контрнаступ ЗС РФ у Курській області обернувся катастрофою для Путіна, — Bild

Російські війська у Курській області поки зазнають лише значних втрат як в техніці, так і в живій силі. Противник зміг відбити тільки два невеликих села.

Збройні сили Російської Федерації вже третій день поспіль ведуть масштабну контрнаступальну операцію в Курській області, намагаючись витіснити звідти українські війська. Проте, як пише експерт з аналізу відкритих даних видання BILD Юліан Рьопке, ця спроба обернулася катастрофою для Росії.

За його даними, з великими втратами росіянам вдалося захопити лише два невеликі населені пункти — Погребки та Дар’їно. При цьому, за словами експерта, Росія втратила 28 одиниць бронетехніки, переважно сучасних БТР-82А, а також понад 200 військових убитими та пораненими.

"Це справжня катастрофа для Володимира Путіна та його генералів", — зазначив Рьопке.

10 листопада видання The New York Times, посилаючись на джерела серед американських та українських чиновників, повідомило, що Міноборони РФ сформувало ударне угруповання чисельністю 50 тисяч осіб для відновлення контролю над Курською областю. У складі цього угруповання, окрім російських військових, є й солдати з КНДР. За словами американських офіційних осіб, російська армія вже розпочала контрнаступ, хоча він поки що не набув масштабного характеру. Один зі співрозмовників видання зазначив, що українські сили зберігають потужну оборону і, ймовірно, зможуть утримувати зайняті території ще тривалий час.

Нагадаємо, 10 листопада видання Forbes писало, що ЗС РФ і солдати КНДР зазнають значних втрат у Курській області. Журналісти припускають, що президент РФ Володимир Путін хоче повернути захоплені ЗСУ території Курської області до інавгурації Дональда Трампа, план якого може передбачати заморожування лінії фронту в нинішньому становищі.

11 листопада головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що відвідав позиції ЗСУ в Курській області. За його словами, задача Сил оборони на цьому напрямку полягає у стримуванні та знищенні ворога на його землі.