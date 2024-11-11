Контрнаступление ВС РФ в Курской области обернулось катастрофой для Путина, — Bild

Российские войска в Курской области пока несут лишь значительные потери как в технике, так и в живой силе. Противник смог отбить только два небольших села.

Вооруженные силы Российской Федерации уже третий день подряд ведут масштабную контрнаступательную операцию в Курской области, пытаясь вытеснить оттуда украинские войска. Однако, как пишет эксперт по анализу открытых данных издания BILD Юлиан Рёпке, эта попытка обернулась катастрофой для России.

По его данным, с большими потерями россиянам удалось захватить лишь два небольших населенных пункта — Погребки и Дарьино. При этом, по словам эксперта, Россия потеряла 28 единиц бронетехники, преимущественно современных БТР-82А, а также более 200 военных убитыми и ранеными.

"Это настоящая катастрофа для Владимира Путина и его генералов", — отметил Рёпке.

10 ноября издание The New York Times, ссылаясь на источники среди американских и украинских чиновников, сообщило, что Минобороны РФ сформировало ударную группировку численностью 50 тысяч человек для восстановления контроля над Курской областью. В составе этой группировки, кроме российских военных, есть и солдаты из КНДР. По словам американских официальных лиц, российская армия уже начала контрнаступление, хотя оно пока не приобрело масштабный характер. Один из собеседников издания отметил, что украинские силы сохраняют мощную оборону и, вероятно, смогут удерживать занятые территории еще длительное время.

Напомним, 10 ноября издание Forbes писало, что ВС РФ и солдаты КНДР несут значительные потери в Курской области. Журналисты предполагают, что президент РФ Владимир Путин хочет вернуть захваченные ВСУ территории Курской области до инаугурации Дональда Трампа, план которого может предусматривать замораживание линии фронта в нынешнем положении.

11 ноября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что посетил позиции ВСУ в Курской области. По его словам, задача Сил обороны на этом направлении заключается в сдерживании и уничтожении врага на его земле.