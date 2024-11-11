Десятки тысяч врагов: Сырский назвал ключевые задачи ВСУ в Курской области (фото)

По словам главнокомандующего ВСУ, нельзя недооценивать операцию в российском регионе, ведь она помогает сдерживать противника на других направлениях. Ситуация на Донбассе могла бы выглядеть существенно хуже.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил украинские подразделения в Курской области и рассказал, какие задачи легли на Силы обороны на этом направлении. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, важность оперативного района в Курской области нельзя недооценивать, учитывая количество войск противника, которые там сосредоточены.

"Если бы не стойкость наших воинов, то эти десятки тысяч врагов из лучших российских ударных частей штурмовали бы наши позиции на Покровском, Кураховском или Торецком направлениях, что существенно ухудшило бы ситуацию на фронте", — написал Александр Сырский.

Александр Сырский посетил позиции ВСУ в Курской области Фото: Сырский / Telegram Главнокомандующий ВСУ рассказал о ситуации в Курской области Фото: Сырский / Telegram

Сейчас российские оккупанты, продолжает главнокомандующий ВСУ, пытаются выполнить приказ своего военного руководства и тем самым вытеснить Силы обороны с территорий, которые у них под контролем.

Работа генерала на Курском направлении была посвящена оказанию помощи командирам в организации боевых действий и повышении эффективности огневого поражения противника. Также решались вопросы всестороннего обеспечения и подготовки резервов.

"Наша задача на этом направлении — сдерживать и уничтожать врага на его земле… Благодарен нашим воинам за стойкость и храбрость в борьбе с российским агрессором", — подытожил Александр Сырский.

Напомним, 10 ноября издание Forbes в своем материале сообщило, что президент России Владимир Путин приказал освободить Курскую область, однако его войска и армия КНДР несут там большие потери. Пехота противника, отметили аналитики, попыталась атаковать позиции Сил обороны с помощью БТР-82, однако это был ее последний маневр. В селе Погребки в российском регионе заметили три сгоревших единицы техники.