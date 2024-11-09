Штурмовали 2 дня: украинские десантники "проредили" российских морпехов в Курской области

Россияне 2 дня пытались выбить ВСУ с занимаемых позиций, в результате чего потеряли под 30 единиц техники и по меньшей мере сотню солдат.

В Курской области российским морпехам досталось от украинских десантников. Россияне не удачно сходили на штурм, из-за чего понесли огромные потери. Об этом сообщили в пресс-службе Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Отмечается, что над уничтожением воинов 810-й бригады ВС РФ работали бойцы 95-й бригады ДШВ ВСУ. Они отметили, что у российских морпехов плохо получается воевать с украинскими десантниками, но у морпехов это плохо получается.

В Десантно-штурмовых войсках рассказали, что за 2 дня штурмов украинские десантники уничтожили 28 единиц техники противника и более 100 россиян из 810-й бригады морской пехоты РФ. Также еще около сотни российских воинов получили серьезные ранения на территории Курской области.

"Заземлился мальчик! Все будет Украина!", — сказал один из десантников 95 бригады ДШВ, осматривая результаты работы ВСУ после боя с россиянами.

Напомним, что 7 ноября ВСУ, которые проводят операцию в Курской области, удалось отбить штурм ВС РФ, которые были усилены солдатами из КНДР.

Также 6 ноября сообщалось, что на Кураховском направлении Вооруженные силы Российской Федерации пока не смогли захватить новые позиции, но при этом усиливают давление на этом участке фронта.