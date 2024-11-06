Новых позиций РФ не захватила, но давление усиливается: ВСУ о ситуации на Кураховском направлении

Россияне пытаются действовать здесь малыми пешими группами и передвигаются на мототехнике, чтобы продвинуться ближе к Курахово.

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На Кураховском направлении в Донецкой области ВС РФ пока не смогли захватить новые позиции, но в то же время оккупанты усиливают давление на этом участке фронта и активизировали штурмы. Об этом в эфире телемарафона сказал начальник отделения коммуникаций 46 отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ Александр Невидомый.

По его словам, в зоне ответственности 46 ОАэМБр на Кураховском направлении россияне топчутся на месте.

"Новых позиций им взять пока не удалось, но продолжаются постоянные попытки захватить больше. Могу сказать, что давление на Курахово растет и с фронта, и с севера, и с юга, и оккупанты имеют целью обрезать защитникам пути логистики по ключевым магистралям, заставив их отходить", — пояснил военнослужащий.

Он добавил, что россияне пытаются действовать здесь малыми пешими группами и передвигаются на мототехнике, чтобы продвинуться ближе к Курахово.

"Пехота пытается продвинуться в лесополосы, наметить там новые позиции и закрепиться, проводит разминирование с целью прокладки новых штурмов для выдвижения техники и штурмовых групп. Вчера на позиции нашей бригады выдвигалось 14 единиц техники. 8 мы уничтожили, 6 получили повреждения", — рассказал Неизвестный.

Он отметил, что на этом участке фронта у россиян преимущество в артиллерии, а украинские защитники еще на подступах к Курахово уничтожают россиян из всего имеющегося у них оружия — артиллерии, противотанковых средств, FPV-дронами и сбросами с дронов.

Напомним, что 5 ноября сообщалось, что ВСУ смогли продвинуться на Кураховском направлении и объявили охоту за оккупантами, чтобы набрать "баллов" на дроны от государства.