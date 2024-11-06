Нових позицій РФ не захопила, але тиск посилюється: ЗСУ про ситуацію на Курахівському напрямку

Росіяни намагаються діяти тут малими пішими групами та пересуваються на мототехніці, щоб просунутися ближче до Курахового.

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На Курахівському напрямку на Донеччині ЗС РФ поки не змогли захопити нові позиції, але водночас окупанти посилюють тиск на цій ділянці фронту і активізували штурми. Про це в ефірі телемарафону сказав начальник відділення комунікацій 46 окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ Олександр Невідомий.

За його словами, у зоні відповідальності 46 ОАеМБр на Курахівському напрямку росіяни тупцюють на місці.

"Нових позицій їм взяти поки не вдалося, але тривають постійні спроби захопити більше. Можу сказати, що тиск на Курахове зростає і з фронту, і з півночі, і з півдня, і окупанти мають на меті обрізати оборонцям шляхи логістики ключовими магістралями, змусивши їх відходити", — пояснив військовослужбовець.

Він додав, що росіяни намагаються діяти тут малими пішими групами та пересуваються на мототехніці, щоб просунутися ближче до Курахового.

"Піхота намагається просунутися у лісосмуги, намітити там нові позиції та закріпитися, проводить розмінування з метою прокладання нових штурмів для висування техніки та штурмових груп. Вчора на позиції нашої бригади висувалося 14 одиниць техніки. 8 ми знищили, 6 зазнали пошкодження", – розповів Невідомий.

Він зазначив, що на цій ділянці фронту у росіян перевага у артилерії, а українські захисники ще на підступах до Курахового знищують росіян з усієї наявної в них зброї — артилерії, протитанкових засобів, FPV-дронами та скидами з дронів.

Нагадаємо, що 5 листопада повідомлялося, що ЗСУ змогли просунутися на Курахівському напрямку та оголосили полювання за окупантами, щоб набрати "балів" на дрони від держави.