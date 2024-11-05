ЗСУ просунулися на Курахівському напрямку і влаштовують полювання на росіян "за бали"

Лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" наголошує, що просування на Курахівському напрямку можна вважати важливим для подальшого покращення оперативного положення.

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Силам оборони вдалося просунутися на Курахівському напрямку. Між тим окупанти намагаються просунутися в напрямку Трудового. Про успіхи українських захисників повідомив в своєму телеграм-каналі "Офіцер+" військовий ЗСУ з позивним "Алекс".

"Є успіхи на Курахівському напрямку в районі Шахтарського, не зрозуміло наскільки вдало можна буде закріпитись, але просування дуже важливі для покращення оперативного положення", — проінформував він.

Між тим на цьому ж напрямку бійці ЗСУ влаштовують змагання за бали для отримання дронів від держави. Про це в своєму телеграм-каналі "Говорять Снайпер" повідомив військовий 24 ОШБр Станіслав Бунятов з позивним "Осман".

"На Курахівському напрямку найбільше поперек горла п**арам стоїть ряд населених пунктів від Успенівки до Катеринівки. В напрямку Трудового та Антонівки майже щодня механізовані штурми, але попри ряд складнощів, пацани ***шать підарів та радіють нарахованим балам, за які цілком реально отримати від держави дрони. Для прикладу: один вбитий **дар = 6 балів, один "Вампір" = 40+ балів", — розповів "Осман".

В Генштабі ЗСУ у ранковому зведенні 5 листопада повідомили, що ситуація на Курахівському напрямку напружена. Тут Сили оборони відбили 84 атаки позицій у напрямку населених пунктів Вовченка, Іллінка, Кремінна Балка, Ганнівка, Курахове, Новоселидівка, Новодмитрівка, Гостре, Максимівка, Антонівка, Дальнє, Катеринівка та Єлизаветівка.

Нагадаємо, що ЗС РФ втратили батальйон під Тернами та розмістили для своїх загороджувальні загони. Лише за останні кілька днів безповоротних втрат у росіян близько пів тисячі осіб.