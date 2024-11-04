ЗС РФ втратили батальйон під Тернами та розмістили для своїх загороджувальні загони: деталі

Терни повністю перебувають під контролем ЗСУ, хоча окупанти мали початкові успіхи. Втратами росіян на цій ділянці фронту українські захисники просто шоковані.

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В районі Тернів на Донеччині окупанти зазнають шалених втрат. Лише за останні кілька днів безповоротних втрат у росіян близько пів тисячі осіб. Про це в своєму телеграм-каналі" Говорять Снайпер" повідомив військовий 24 ОШБр Станіслав Бунятов з позивним "Осман".

За його словами, російські окупанти мають тут просування, але воно їм дорого коштує. Втрати росіян на цій ділянці фронту просто шалені.

"Ситуація в напрямку Тернів важка, початкові рухи п**арів дали їм результат, але зараз несуть регулярні втрати. За останні 5 днів важких боїв наші товариші, підтверджено, знищили 400 солдат противника, окрім цього було багато 300-х. Батальйон санітарних втрат за тиждень. Це просто жахливі втрати, з якими ворог не рахується", — написав Бунятов.

Також в телеграм-каналі "Офіцер+" повідомлялося, що в районі Тернів Сили оборони відбили великий накат з танком та 4 БМП з піхотою. Вся техніка була знищена. ЗС РФ не вдалося закріпитися у населеному пункті.

"Терни повністю під нашим контролем, у ворога на цей час 26 — 200, та біля 30 — 300-х, п**ори виставили заградотряди для своїх", — йдеться в повідомленні.

У зведенні Генштабу ЗСУ 4 листопада йшлося про те, що на Лиманському напрямку українські війська зупинили дев’ять атак противника. Основні зусилля загарбники концентрували в районах населених пунктів Греківка, Терни та Діброва.

Нагадаємо, що росіяни на Донеччині продовжують успішно використовувати тактику "мішка", обходячи позиції ЗСУ з трьох сторін і залишаючи вузьке "горло" для відступу. Зараз вони намагаються вибити ЗСУ з Іллінки на Покровському напрямку.