Росіяни продовжують успішно використовувати тактику "мішка", обходячи позиції ЗСУ з трьох сторін і залишаючи вузьке "горло" для відступу. В результаті навіть у боєздатних частинах часто починається паніка оточення, що призводить до відведення військ.

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На північ від міста Вугледар на Донеччині ЗС РФ намагаються просуватися на північ. Тут 2000 бійцям 79 бригади ЗСУ протистоїть 10-тисячне угруповання 20-ї мотострілецької дивізії РФ. Про це пише Forbes.

Мета росіян — вибити українську бригаду з села Іллінка, що за 50 км на захід від Донецька. Якщо Іллінка та навколишні населені пункти впадуть, російські війська можуть піти на північ і оточити український гарнізон у Кураховому, ключовій позиції для оборони українців на півдні Донецької області.

"Ситуація близька до критичної", — розповів один із українських операторів БпЛА 79 ДШБр, яка перебуває під ворожим натиском, який почався близько двох тижнів тому.

Десантники тут відбивають масовані механічні штурми росіян. Втрати окупантів тут досягли рекордного рівня. Аналітик Ендрю Перпетуа повідомив про 206 знищених, пошкоджених і покинутих російських одиниць техніки. На цій ділянці фронту він нарахував 49 одиниць техніки ЗСУ.

Втім, Кремль знайшов виграшну стратегію і готовий обміняти техніку та війська на територію.

Стратегія проста, але ефективна.

"Росіяни продовжують успішно використовувати тактику "мішка", обходячи наші позиції з трьох сторін і залишаючи вузьке "горло" для відступу. В результаті навіть у боєздатних частинах часто починається паніка оточення, що призводить до відведення військ", — пояснив український журналіст Станіслав Асєєв. .

Кілька десятків українських батальйонів у Курській області, до складу яких входять одні з найкращих військових і техніки Києва, були б більш корисними в Донецькій, вважають деякі бійці ЗСУ.

"Поки ми так багато втрачаємо на Донецькому напрямку, я запитую себе: що я роблю на Курському напрямку? З першого дня роботи я був категорично проти цього. Моя думка не змінилася", — говорить український військовий з 79-ї бригади.

Нагадаємо, що на Покровському напрямку найбільш напружена ситуація залишається в районі Курахового, де противник просунувся на південний захід від населеного пункту.