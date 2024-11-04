Россияне продолжают успешно использовать тактику "мешка", обходя позиции ВСУ с трех сторон и оставляя узкое "горло" для отступления. В результате даже в боеспособных частях часто начинается паника окружения, что приводит к отводу войск.

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К северу от города Угледар Донецкой области ВС РФ пытаются продвигаться на север. Здесь 2000 бойцам 79 бригады ВСУ противостоит 10-тысячная группировка 20-й мотострелковой дивизии РФ. Об этом пишет Forbes.

Цель россиян — выбить украинскую бригаду из села Ильинка, что в 50 км к западу от Донецка. Если Ильинка и окружающие населенные пункты падут, российские войска могут пойти на север и окружить украинский гарнизон в Курахово, ключевой позиции для обороны украинцев на юге Донецкой области.

"Ситуация близка к критической", — рассказал один из украинских операторов БпЛА 79 ДШБр, которая находится под вражеским натиском, который начался около двух недель назад.

Десантники здесь отражают массированные механические штурмы россиян. Потери оккупантов здесь достигли рекордного уровня. Аналитик Эндрю Перпетуа сообщил о 206 уничтоженных, поврежденных и брошенных российских единиц техники. На этом участке фронта он насчитал 49 единиц техники ВСУ.

Впрочем, Кремль нашел выигрышную стратегию и готов обменять технику и войска на территорию.

Стратегия простая, но эффективная.

"Россияне продолжают успешно использовать тактику "мешка", обходя наши позиции с трех сторон и оставляя узкое "горло" для отступления. В результате даже в боеспособных частях часто начинается паника окружения, что приводит к отводу войск", — пояснил украинский журналист Станислав Асеев. .

Несколько десятков украинских батальонов в Курской области, в состав которых входят одни из лучших военных и техники Киева, были бы более полезными в Донецкой, считают некоторые бойцы ВСУ.

"Пока мы так много теряем на Донецком направлении, я спрашиваю себя: что я делаю на Курском направлении? С первого дня работы я был категорически против этого. Мое мнение не изменилось", — говорит украинский военный из 79-й бригады.

Напомним, что на Покровском направлении наиболее напряженная ситуация остается в районе Курахово, где противник продвинулся на юго-запад от населенного пункта.