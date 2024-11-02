ВС РФ продвинулись под Курахово: актуальная ситуация на Донбасском фронте (карта)

По данным Генштаба ВСУ, на этом участке фронта бойцы Сил обороны отразили 52 атаки ВС РФ, однако ситуация все еще остается сложной — противник стремится выйти к ключевой трассе.

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За минувшие сутки украинские защитники на Покровском направлении остановили 39 штурмовых и наступательных действий Вооруженных сил РФ. Однако наиболее напряженная ситуация остается в районе Курахово, где противник продвинулся юго-западнее населенного пункта. О продвижении российских сил сообщил 2 ноября мониторинговый ресурс DeepState.

Согласно картографическим данным силы россиян продвинулись в Новодмитровке, Дружбе, Максимовке, а также в районе Новоукраинки и Тернов. При этом противник вошел в населенный пункт Ясная Поляна.

Карта боевых действий на Кураховском направлении Фото: deepstatemap.live

По информации Генштаба ВСУ, неприятель атаковал позиции украинских войск вблизи Островского, Ильинки, Новоселидовки, Кременной Балки, Новодмитровки, Волченки, Максимильяновки, Дальнего, Антоновки и Екатериновки. На этих участках фронта бойцы Сил обороны отразили 52 атаки ВС РФ.

Также российские войска пытался продвигаться севернее Курахово в сторону Покровска. Украинские защитники вели бои на линии боевого соприкосновения восьми населенных пунктов — Сухая Балка, Сухой Яр, Миролюбовка, Николаевка, Лисовка, Крутый Яр, Новогродовка и Селидово.

Карта боевых действий на Покровском направлении Фото: deepstatemap.live

Судя по направлениям продвижения российских сил, противник пытается выйти к ключевой трассе, соединяющей Курахово и Константинополь, с угрозой оперативного окружения украинских позиций в Курахово. Между тем, остается открытым вопрос, смогут ли ВС РФ реализовать такой сценарий, поскольку для охвата такой территории потребуются значительные силы и резервы.

Отметим, 1 ноября поступили данные о тяжелых боях в районе Максимовки, Донецкой области, которая находится на острие удара российских войск южного фланга Кураховского направления. По словам добровольца 24 ОШБр "Айдар" Станислава Бунятова с позывным "Осман", украинскими защитниками было отбито несколько механизированных накатов, однако пехота противника постепенно продвигается вглубь населенного пункта.

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Ранее мы приводили оценки военного OSINT-аналитика Эмиля Кастехельми относительно ситуации на Кураховском направлении. По его словам, существует два сценария наступления ВС РФ, которые могут привести к потере города.