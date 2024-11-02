ЗС РФ просунулися під Кураховим: актуальна ситуація на Донбаському фронті (карта)

За даними Генштабу ЗСУ, на цій ділянці фронту бійці Сил оборони відбили 52 атаки ЗС РФ, проте ситуація все ще залишається складною — противник прагне вийти до ключової траси.

Related video

За минулу добу українські захисники на Покровському напрямку зупинили 39 штурмових і наступальних дій Збройних сил РФ. Однак найбільш напружена ситуація залишається в районі Курахового, де противник просунувся на південний захід від населеного пункту. Про просування російських сил повідомив 2 листопада моніторинговий ресурс DeepState.

Згідно з картографічними даними сили росіян просунулися в Новодмитрівці, Дружбі, Максимівці, а також у районі Новоукраїнки та Тернів. При цьому противник увійшов у населений пункт Ясна Поляна.

Карта бойових дій на Курахівському напрямку Фото: deepstatemap.live

За інформацією Генштабу ЗСУ, ворог атакував позиції українських військ поблизу Острівського, Іллінки, Новоселидівки, Кремінної Балки, Новодмитрівки, Вовченки, Максимільянівки, Дальнього, Антонівки та Катеринівки. На цих ділянках фронту бійці Сил оборони відбили 52 атаки ЗС РФ.

Також російські війська намагалися просуватися на північ від Курахового в бік Покровська. Українські захисники вели бої на лінії бойового зіткнення восьми населених пунктів — Суха Балка, Сухий Яр, Миролюбівка, Миколаївка, Лисівка, Крутий Яр, Новогродівка та Селидове.

Карта бойових дій на Покровському напрямку Фото: deepstatemap.live

Судячи з напрямків просування російських сил, противник намагається вийти до ключової траси, що з'єднує Курахове і Константинополь, із загрозою оперативного оточення українських позицій у Кураховому. Тим часом залишається відкритим питання, чи зможуть ЗС РФ реалізувати такий сценарій, оскільки для охоплення такої території будуть потрібні значні сили й резерви.

Зазначимо, 1 листопада надійшли дані про важкі бої в районі Максимівки, що на Донеччині, яка перебуває на вістрі удару російських військ південного флангу Курахівського напрямку. За словами добровольця 24 ОШБр "Айдар" Станіслава Бунятова з позивним "Осман", українськими захисниками було відбито кілька механізованих накатів, проте піхота противника поступово просувається вглиб населеного пункту.

Важливо

Роз'єднаність та перевага в "крилах": комбат розповів про причини відступу ЗСУ (відео)

Раніше ми наводили оцінки військового OSINT-аналітика Еміля Кастехельмі щодо ситуації на Курахівському напрямку. За його словами, існує два сценарії наступу ЗС РФ, які можуть призвести до втрати міста.