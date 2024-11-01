Роз'єднаність та перевага в "крилах": комбат розповів про причини відступу ЗСУ (відео)

Підрозділи ЗСУ на п'ятикілометровому відрізку фронту за місяць можуть знешкодити 750 окупантів, розповів комбат з позивним "Перун". Командування ЗС РФ не шкодує солдатів, тому противник має успіхи і майже дістав до Курахового.

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Під час війни РФ, яка розгорілась у 2014 та 2022 роках, суспільство відверталось від подій на фронті. На третьому році повномасштабного вторгнення люди бачать, що бої — на Донбасі, а не поруч, під домом, як було у перші дні війни. Через це є проблеми з мобілізацією, а над тим, щоб зробити її справедливою, владі доведеться ще багато попрацювати. Про особливості сучасної війни комбат 1-го окремого штурмового батальйону ім. Дмитра Коцюбайла Дмитро Філатов "Перун" розповів в інтерв'ю медіа NV.

Війна РФ - Комбат Дмитро Філатов "Перун" про бойові дії та мобілізацію

"Перун" відповів на питання журналіста, який цікавився причинами змін лінії фронту і тим, що люди не бажають іти в армію і збайдужіли. Найперше боєць зауважив, що у порівнянні з першими місяцями війни зменшилась "єдність суспільства". З його слів, у цьому немає нічого нового — так само було і в 2014-15 році: він бачив "якусь відстороненість від подій". Комбат пояснив причини нинішньої ситуації, яких є кілька. Перша причина — на початку повномасштабного вторгнення кожен українець відчував, що росіяни "сунуть з усіх боків", от-от зайдуть буквально у квартиру, і тому потрібно боротись. З часом війна зосередилась далеко, на Донбасі, і загроза вже не відчувається. Водночас на фронті, в окопах, сидять солдати, які бачать несприйняття суспільства.

"Ми дуже багато чуємо, як засуджують солдат за те, що вони втікають, не стійко тримають оборону, генералів — за неправильні рішення. Але насамперед ніхто не розуміє, що відчуває солдат, який перебуває на позиціях, який зіштовхується з ворогом і якого не підтримує ніхто, як у 2022 році", — сказав комбат.

Дмитро Філатов додав, що проблеми з призовом людей в армію не пов'язані з тим, що надто довго приймався закон про мобілізацію. Він допускає, що так має бути в демократичній країні — коли деякі питання вимагають тривалого обговорення. Також комбат запропонував скористатись прикладом заходів, які вживає РФ для мобілізації росіян. Згадав два напрямки: величезні виплати добровольцям та призов засуджених.

"Скільки ще часу треба, щоб наші можновладці розв'язали питання по мобілізації, щоб вона була справедливою? Дискусія буде тривати стільки, скільки триватиме війна", — підсумував "Перун".

Під час розмови з журналістом комбат також пояснив, чому склалась важка ситуація на Курахівському та інших напрямках, де ворог "прогризає" українські позиції. Філатом пояснив, що ЗС РФ мають дві переваги. Перша перевага — росіян багато і їх не шкодують: командування може "покласти" за місяць 750 солдатів на п'яти кілометрах фронту. Друга перевага — ширше застосовання засобів аеророзвідки "крила", в чому ЗСУ дещо відстає, зауважив комбат.

Зазначимо, 31 жовтня Фокус розповів про позицію комбата з 3 штурмової бригади про самовільне залишення частини (СЗЧ). На думку комбата, таким людям треба дати другий шанс, тому він запрошує їх у свій підрозділ.

Нагадуємо, 1 листопада OSINT-аналітик Еміль Кастехельмі пояснив деталі наступу ЗС РФ на Курахове та про два сценарії поданого розвитку подій.