ЗС РФ у жовтні захопили рекордну частину території України, — WELT

За даними видання, у поточному місяці зафіксовано рекордний приріст окупованих територій з березня 2022 року. Дві третини територіальних завоювань Кремля в жовтні припало на Донецьку область.

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У жовтні ЗС РФ захопили більше території в Україні, ніж у вересні та серпні 2024 року. Про це повідомляє репортер WELT Крістоф Ваннер, який спостерігає за поточним розвитком подій на фронті з Києва.

"Російські війська, судячи з усього, швидко просуваються на сході України. Це найбільший приріст території з березня 2022 року", — зазначає Ваннер.

Інформаційне агентство AFP встановило, що з початку жовтня російська армія просунулася на 478 квадратних кілометрів української території.

До 27 жовтня російські війська взяли під свій контроль більшу територію, ніж у серпні та вересні, коли територіальні завоювання становили 477 і 459 квадратних кілометрів відповідно. За ці два місяці вже відбулися значні зрушення на лінії фронту, особливо в Донецькій області навколо стратегічно важливого міста Покровська.

Територія, яку контролюють ЗС РФ Фото: Die Welt

Дві третини територіальних завоювань Росії в жовтні припало на Донецьку область, де росіяни наближаються до Покровська з півдня і сходу. Українська армія перебуває в невигідному становищі через чисельну перевагу російської армії.

Востаннє подібний наступ російським військам вдавався в березні 2022 року, коли вони просувалися до Києва. Загалом за 2023 рік вони окупували 584 квадратні метри території України, площа, окупована з 1 січня 2024 року, становить 2 660 квадратних кілометрів.

Разом із Кримом, який був анексований у 2014 році, і територіями Донбасу, які вже перебували під контролем сепаратистів до російського наступу, Москва наразі контролює близько 18,2 відсотка території України.

У Генштабі ЗСУ підтвердили, що ситуація в Донецькій області напружена. За минулу добу було зафіксовано 149 бойових зіткнень. На Покровському напрямку наші захисники відбивали 31 атаку, також бої тривають на Курахівському напрямку.

Нагадаємо, генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко в коментарі блогеру, народному депутату України VIII скликання Бориславу Березі зазначив, що фронт на Донбасі "посипався". Сили оборони зіткнулися з кількома проблемами, серед яких дефіцит боєприпасів і особового складу. Військово-політичне керівництво країни визнає, що на Донецькому напрямку наразі склалася важка ситуація, проте військовослужбовці роблять усе для утримання позицій.