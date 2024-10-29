ВС РФ в октябре захватили рекордную часть территории Украины, — WELT

По данным издания, в текущем месяце зафиксирован рекордный прирост оккупированных территорий с марта 2022 года. Две трети территориальных завоеваний Кремля в октябре пришлось на Донецкую область.

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В октябре ВС РФ захватили больше территории в Украине, чем в сентябре и августе 2024 года. Об этом сообщает репортер WELT Кристоф Ваннер, который наблюдает за текущим развитием событий на фронте из Киева.

"Российские войска, судя по всему, быстро продвигаются на востоке Украины. Это самый большой прирост территории с марта 2022 года", — отмечает Ваннер.

Информационное агентство AFP установило, что с начала октября российская армия продвинулась на 478 квадратных километров украинской территории.

К 27 октября российские войска взяли под свой контроль большую территорию, чем в августе и сентябре, когда территориальные завоевания составили 477 и 459 квадратных километров соответственно. За эти два месяца уже произошли значительные сдвиги на линии фронта, особенно в Донецкой области вокруг стратегически важного города Покровска.

Территория, которую контролируют ВС РФ Фото: Die Welt

Две трети территориальных завоеваний России в октябре пришлось на Донецкую область, где россияне приближаются к Покровску с юга и востока. Украинская армия находится в невыгодном положении из-за численного превосходства российской армии.

В последний раз подобное наступление российским войскам удавалось в марте 2022 года, когда они продвигались к Киеву. Всего за 2023 год они оккупировали 584 квадратных метра территории Украины, площадь, оккупированная с 1 января 2024 года, составляет 2660 квадратных километров.

Вместе с Крымом, который был аннексирован в 2014 году, и территориями Донбасса, которые уже находились под контролем сепаратистов до российского наступления, Москва в настоящее время контролирует около 18,2 процента территории Украины.

В Генштабе ВСУ подтвердили, что ситуация в Донецкой области напряженная. За прошедшие сутки было зафиксировано 149 боевых столкновений. На Покровском направлении наши защитники отбивали 31 атаку, также бои идут на Кураховском направлении.

Напомним, генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко в комментарии блогеру, народному депутату Украины VIII созыва Бориславу Березе отметил, что фронт на Донбассе "посыпался". Силы обороны столкнулись с несколькими проблемами, среди которых дефицит боеприпасов и личного состава. Военно-политическое руководство страны признает, что на Донецком направлении сейчас сложилась тяжелая ситуация, однако военнослужащие делают все для удержания позиций.