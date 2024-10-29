По словам Дмитрия Марченко, Силы обороны столкнулись с несколькими проблеми, среди которых дефицит боеприпасов и личного состава. Военно-политическое руководство страны признает, что на Донецком направлении сейчас сложилась тяжелая ситуация, однако военнослужащие делают все для удержания позиций.

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Фронт на Донбассе "посыпался" и причин для этого много, в том числе — нехватка боеприпасов и людей. Такое мнение озвучил генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко в комментарии блогеру, народному депутату Украины VIII созыва Бориславу Березе.

По его словам, существует ряд проблем, которые якобы и привели к определенным проблемам на поле боя. Генерал-майор уверен, что в ближайшее время это может усугубиться на определенных направлениях.

"Это не военная тайна. В Селидово зашли россияне и там закрепляются. Думаю, что в ближайшее время обойдут его кольцом и захватят полностью, что даст им тактический выход на Покровск", – заявил Дмитрий Марченко.

Отдельно военнослужащий добавил, что основные причины заключаются в том, что не хватает боеприпасов, вооружения и людей. Также наблюдается разбалансирование управления.

"Почему это произошло? Скорее всего, во-первых, это недостаток боеприпасов, вооружения. Во-вторых, это люди. Нет людей, нет пополнений. Люди очень-очень устали. Они уже просто не вытягивают те фронты, на которых находятся. Ну, и третье – это разбалансирование управления. То есть то, что сейчас происходит, я скажу, что так не должно быть точно", – резюмировал Дмитрий Марченко.

В то же время, во время Ставки президента Украины 25 октября было заявлено, что ситуация на Донецком направлении хоть и остается очень тяжелой, украинские защитники продолжают держать позиции и делают все возможное для уничтожения противника.

Также, как писали в Главном управлении разведки Минобороны (ГУР МОУ), противник бросает на поле боя в Донецкой области раненых бойцов, пытаясь ускорить наступление. В результате украинские защитники наносят "серьезные потери" оккупантам. Некоторые из штурмовых групп даже потеряли боеспособность.

Напомним, 28 октября сообщалось, что бойцы ВСУ выгодно используют планировку советских полей, писали в WP. По словам Валентины Мовчан, директора Института биомедицинских технологий, кто-то сказал "отцу народов", что можно получить 30% прироста урожая, только посадив лесополосы. Изначально такая защита от ветра задумывалась в 19 веке, чтобы сохранить плодородную почву.