ВС РФ бросают в бой раненых и отчаявшихся россиян: детали от ГУР

Российские оккупанты решили усилить штурмы, но добились лишь пополнения своих потерь. Напуганные россияне начали жаловаться на отсутствие укрытий.

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Россия бросает в бой в Донецкой области уже раненых бойцов. Деталями 28 октября поделилась пресс-служба Главного управления разведки Минобороны.

Враг пытается нарастить темпы наступления в районе города Лиман Донецкой области. Туда уже перебросили дополнительные штурмовые подразделения 283 и 488 мотострелковых полков ВС РФ.

Однако Силы обороны нанесли российским оккупантам "серьезные потери". Отдельные российские штурмовые группы даже потеряли боеспособность.

Деморализованные бойцы вражеских войск теперь отказываются идти в бой. Россияне жалуются, что нет надежных укрытий, которые защитили бы их от украинских дронов. Однако командование нашло выход.

"Для продолжения наступательных действий командование оккупационных сил применяет методы давления, принуждения и запугивания. В мясные штурмы бросают легкораненых захватчиков", — передали в ГУР.

Напомним, аналитики DeepState 28 октября сообщили о продвижении ВС РФ в Донецкой области. Российские оккупанты захватили город Горняк и имели успехи еще на нескольких участках фронта. В Генштабе ВСУ заявили о 142 боевых столкновениях за сутки.

Военнослужащий "Мучной" также прокомментировал продвижение врага в Донецкой области и спрогнозировал "главную битву", которая состоится уже "совсем скоро".