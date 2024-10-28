ВС РФ оккупировали город в Донецкой области, — DeepState (карты)

Именно в Горняке, который захватили россияне, в 2018 году построили новую телевизионную башню, чтобы транслировать украинское телевидение на оккупированные территории. По информации аналитиков, российские войска также продвинулись сразу в нескольких населенных пунктах.

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Вооруженные силы Российской Федерации взяли под контроль населенный пункт Горняк в Донецкой области. Об этом сообщает проект DeepState в понедельник, 28 октября.

"Враг оккупировал Горняк", — отметили аналитики.

ВС оккупировали Горняк Фото: DeepState

Также враг продвинулся в Селидово.

ЗС продвинулись в Селидово Фото: DeepState

ВС РФ также имели успех в Богоявленке.

Продвижение в Богоявленке Фото: DeepState

Оккупанты продвинулись в Новоукраинке.

Продвижение ВС в Новоукраинке Фото: DeepState

Также враг прошел вперед возле Шахтерского.

Продвижение врага в Шахтерском Фото: DeepState

ВС РФ также продвинулись вблизи Новоалексеевки.

ВС продвинулся вблизи Новоалексеевки Фото: DeepState

На момент написания материала Генеральный штаб не комментировал оккупацию Горняка и продвижение российских войск в Донецкой области. В воскресенье, 27 октября, в ведомстве отмечали, что произошло 142 боевых столкновения. Самой горячей оставалась ситуация на Покровском и Кураховском направлениях, также враг активен на Купянском, Лиманском и Времовском направлениях.

В частности, враг 27 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Покровском направлении в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Крутой Яр, Вишневое и Селидово. На Времовском направлении ВСУ отбили пять атак противника вблизи Новоукраинки и Богоявленки, еще три штурма продолжались.

Отметим, что в городе Горняк по состоянию на начало 2004 года проживало 13,4 тыс человек. 30 сентября 2018 года в городе Горняк построили новую телевизионную башню высотой 190 метров — она является самой высокой за время независимости Украины. Она была предназначена для трансляции украинских телепрограмм на временно оккупированную территорию Донецкой области.

Напомним, что 26 октября народный депутат Марьяна Безуглая сообщила, что российские оккупанты зашли в Купянск Харьковской области. Начальник городской военной администрации Андрей Беседин заявил, что эта информация не соответствует действительности.

Добавим, что 27 октября, Вооруженные силы Российской Федерации взяли оккупировали населенный пункт Левадное в Запорожской области. Также враг продвинулся возле Шахтерского, Новоукраинки, Богоявленки, Новодаровки, Стельмаховки, в Горняке и Александрополе.