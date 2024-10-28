ЗС РФ окупували місто у Донецькій області, — DeepState (карти)
Саме у Гірнику, який захопили росіяни, у 2018 році побудували нову телевізійну вежу, щоб транслювати українське телебачення на окуповані території. За інформацією аналітиків, російські війська також просунулись одразу в декількох населених пунктах.
Збройні сили Російської Федерації взяли під контроль населений пункт Гірник в Донецькій області. Про це повідомляє проєкт DeepState у понеділок, 28 жовтня.
"Ворог окупував Гірник", — зазначили аналітики.
Також ворог просунувся в Селидовому.
ЗС РФ також мали успіх в Богоявленці.
Окупанти просунулись в Новоукраїнці.
Також ворог пройшов вперед біля Шахтарського.
ЗС РФ також просунулись поблизу Новоолексіївки.
На момент написання матеріалу Генеральний штаб не коментував окупацію Гірника та просування російських військ в Донецькій області. У неділю, 27 жовтня, у відомстві зазначали, що відбулося 142 бойових зіткнення. Найгарячішою залишалася ситуація на Покровському та Курахівському напрямках, також ворог активний на Куп’янському, Лиманському та Времівському напрямках.
Зокрема, ворог 27 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Покровському напрямку в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Крутий Яр, Вишневе та Селидове. На Времівському напрямку ЗСУ відбили п’ять атак противника поблизу Новоукраїнки та Богоявленки, ще три штурми тривали.
Зазначимо, що в місті Гірник станом на початок 2004 року проживало 13,4 тис чоловік. 30 вересня 2018 року в місті Гірник побудували нову телевізійну вежу висотою 190 метрів — вона є найвищою за часів незалежності України. Вона була призначена для трансляції українських телепрограм на тимчасово окуповану територію Донецької області.
Нагадаємо, що 26 жовтня народна депутатка Мар'яна Безугла повідомила, що російські окупанти зайшли в Куп'янськ Харківської області. Начальник міської військової адміністрації Андрій Бесєдін заявив, що ця інформація не відповідає дійсності.
Додамо, що 27 жовтня, Збройні сили Російської Федерації взяли окупували населений пункт Левадне у Запорізькій області. Також ворог просунувся біля Шахтарського, Новоукраїнки, Богоявленки, Новодарівки, Стельмахівки, в Гірнику та Олександрополі.