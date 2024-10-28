ЗС РФ окупували місто у Донецькій області, — DeepState (карти)

Саме у Гірнику, який захопили росіяни, у 2018 році побудували нову телевізійну вежу, щоб транслювати українське телебачення на окуповані території. За інформацією аналітиків, російські війська також просунулись одразу в декількох населених пунктах.

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Збройні сили Російської Федерації взяли під контроль населений пункт Гірник в Донецькій області. Про це повідомляє проєкт DeepState у понеділок, 28 жовтня.

"Ворог окупував Гірник", — зазначили аналітики.

ЗС окупували Гірник Фото: DeepState

Також ворог просунувся в Селидовому.

ЗС просунулись в Селидовому Фото: DeepState

ЗС РФ також мали успіх в Богоявленці.

Просування в Богоявленці Фото: DeepState

Окупанти просунулись в Новоукраїнці.

Просування ЗС в Новоукраїнці Фото: DeepState

Також ворог пройшов вперед біля Шахтарського.

Просування ворога в Шахтарському Фото: DeepState

ЗС РФ також просунулись поблизу Новоолексіївки.

ЗС просунувся поблизу Новоолексіївки Фото: DeepState

На момент написання матеріалу Генеральний штаб не коментував окупацію Гірника та просування російських військ в Донецькій області. У неділю, 27 жовтня, у відомстві зазначали, що відбулося 142 бойових зіткнення. Найгарячішою залишалася ситуація на Покровському та Курахівському напрямках, також ворог активний на Куп’янському, Лиманському та Времівському напрямках.

Зокрема, ворог 27 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Покровському напрямку в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Крутий Яр, Вишневе та Селидове. На Времівському напрямку ЗСУ відбили п’ять атак противника поблизу Новоукраїнки та Богоявленки, ще три штурми тривали.

Зазначимо, що в місті Гірник станом на початок 2004 року проживало 13,4 тис чоловік. 30 вересня 2018 року в місті Гірник побудували нову телевізійну вежу висотою 190 метрів — вона є найвищою за часів незалежності України. Вона була призначена для трансляції українських телепрограм на тимчасово окуповану територію Донецької області.

Нагадаємо, що 26 жовтня народна депутатка Мар'яна Безугла повідомила, що російські окупанти зайшли в Куп'янськ Харківської області. Начальник міської військової адміністрації Андрій Бесєдін заявив, що ця інформація не відповідає дійсності.

Додамо, що 27 жовтня, Збройні сили Російської Федерації взяли окупували населений пункт Левадне у Запорізькій області. Також ворог просунувся біля Шахтарського, Новоукраїнки, Богоявленки, Новодарівки, Стельмахівки, в Гірнику та Олександрополі.