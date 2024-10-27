ЗС РФ окупували Левадне на Запоріжжі та просунулися на Донеччині, — DeepState (карти)

Генштаб ЗСУ інформує про 174 бойові зіткнення, які було зафіксовано за останню добу. Однак командування не підтвердило успіхи російських окупантів на фронті.

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Збройні сили Російської Федерації взяли під контроль населений пункт Левадне у Запорізькій області. Також ворог просунувся біля Шахтарського, Новоукраїнки, Богоявленки, Новодарівки, Стельмахівки, в Гірнику та Олександрополі. Про це повідомляє проєкт DeepState у неділю, 27 жовтня.

"Ворог окупував Левадне", — зазначили аналітики.

ЗС РФ окупували Левадне Фото: deepstatemap.live

Росіяни також просунулися біля Новодарівки у Запорізькій області, Стельмахівки у Луганській області, а також біля Шахтарського, Новоукраїнки, Богоявленки у Волноваському районі Донецької області.

Просування ЗС РФ біля Шахтарського, Новоукраїнки, Богоявленки Фото: deepstatemap.live Просування ЗС РФ біля Стельмахівки Фото: deepstatemap.live

Крім того, окупанти просунулися в Гірнику та Олександрополі у Покровському районі.

Українське командування офіційно не коментувало цю інформацію.

За даними Генштабу ЗСУ, ситуація на фронті залишається складною. За добу відбулося 174 бойових зіткнення.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 41 штурмову і наступальну дію агресора в районах населених пунктів Воздвиженка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Крутий Яр, Красний Яр, Миколаївка та Селидове. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Селидового.

На Курахівському напрямку українські військові відбили 43 атаки. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Антонівки та Катеринівки. Окрім цього, ворог атакував у бік Новоселидівки, Гострого, Дальнього, Костянтинівки, Єлизаветівки.

На Оріхівському напрямку противник один раз безуспішно штурмував позиції наших воїнів. Також не мали успіху п'ять спроб росіян витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій на Придніпровському напрямку.

Нагадаємо, 26 жовтня народна депутатка Мар'яна Безугла повідомила, що російські окупанти зайшли в Куп'янськ Харківської області. Натомість начальник міської військової адміністрації Андрій Бесєдін заявив, що ця інформація не відповідає дійсності.

26 жовтня аналітики DeepState заявили про просування ЗС РФ у Селидовому, Катеринівці, Вишневому, біля Шахтарська, Новодмитрівки та Богоявленки.