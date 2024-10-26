ЗС РФ просунулися біля 6 населених пунктів Донбасу: деталі від DeepState

Генштаб ЗСУ вранці поінформував про 192 бойові зіткнення, які було зафіксовано за останню добу. Однак командування не підтверджувало успіхи ЗС РФ на фронті.

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Російські окупанти не припиняють тиснути на позиції українських захисників по всій лінії фронту і за останню добу змогли просунутися біля деяких населених пунктів. Про це повідомляє проєкт DeepState.

За даними аналітиків, здебільшого ЗС РФ активно штурмують територію Донбасу і змогли просунутися в місті Селидове та селах Катеринівка, Вишневе.

ЗС РФ продовжують просуватися на Донбасі Фото: DeepStateMAP

Також певні успіхи противника зафіксовано біля населених пунктів Шахтарське, Новодмитрівка та Богоявленка. Детальніше просування російських окупантів показано на карті проєкту DeepStateMap.

У DeepState розповіли, як змінилося поле бою за добу Фото: DeepStateMAP

За даними Генштабу ЗСУ, за останню добу було зафіксовано 192 бойових зіткнення. Щонайменше 46 із них зафіксовано на Покровському напрямку, зокрема біля міста Селидове. Українські захисники змогли зупинити противника, зазначили в командуванні.

Навколо Новодмитрівки та Катеринівки на Курахівському напрямку, діляться в Генштабі, вдалося відбити 41 атаку росіян, а також 22 штурми в районі Богоявленки та найближчих населених пунктах.

"Успіхи" противника, про які писали в DeepState, у командуванні не підтвердили.

Нагадаємо, 25 жовтня повідомлялося, що ЗС РФ прорвалися до населеного пункту Вишневе, що розташований на захід від Селидового Донецької області. За словами добровольця 24-ї ОШБ з позивним "Осман", на цьому напрямку склалася критична ситуація для Сил оборони України. При цьому противник суттєво переважає за чисельністю особового складу.