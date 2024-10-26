ВС РФ продвинулись возле 6 населенных пунктов Донбасса: детали от DeepState

Генштаб ВСУ утром проинформировал о 192 боевых столкновениях, которые были зафиксированы за последние сутки. Однако командование не подтверждало успехи ВС РФ на фронте.

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Российские оккупанты не прекращают давить на позиции украинских защитников по всей линии фронта и за последние сутки смогли продвинуться возле некоторых населенных пунктов. Об этом сообщает проект DeepState.

По данным аналитиков, в основном ВС РФ активно штурмуют территорию Донбасса и смогли продвинуться в городе Селидово и селах Катериновка, Вишневое.

ВС РФ продолжают продвигаться на Донбассе Фото: DeepStateMAP

Также определенные успехи противника зафиксированы возле населенных пунктов Шахтерское, Новодмитровка и Богоявленка. Детальнее продвижения российских оккупантов показаны на карте проекта DeepStateMap.

В DeepState рассказали, как изменилось поле боя за сутки Фото: DeepStateMAP

По данным Генштаба ВСУ, за последние сутки было зафиксировано 192 боевых столкновения. Минимум 46 из них зафиксировано на Покровском направлении, в том числе возле города Селидово. Украинские защитники смогли остановить противника, отметили в командовании.

Вокруг Новодмитровки и Катериновки на Кураховском направлении, делятся в Генштабе, удалось отбить 41 атаку россиян, а также 22 штурма в районе Богоявленки и ближайших населенных пунктах.

"Успехи" противника, о которых писали в DeepState, в командовании не подтвердили.

Напомним, 25 октября сообщалось, что ВС РФ прорвались к населенному пункту Вишневое, что расположен к западу от Селидово Донецкой области. По словам добровольца 24-й ОШБ с позывным "Осман", на этом направлении сложилась критическая ситуация для Сил обороны Украины. При этом противник существенно преобладает по численности личного состава.