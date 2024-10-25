"Кара-Даг" отомстит за своих бойцов, но Селидово от оккупации это не спасет, — Forbes

В украинском Центре оборонных стратегий спрогнозировали захват города уже "в ближайшие дни". Однако, по мнению аналитиков, Селидово — лишь промежуточный пункт на пути врага к главной цели.

Related video

24 октября в Офисе генпрокурора сообщили об убийстве четырех военнопленных вблизи Селидово в Донецкой области. В Forbes опубликовали дополнительные детали совершенного ВС РФ военного преступления.

Стало известно, что убитые пленные были бойцами 15 бригады оперативного назначения НГУ "Кара-Даг". 6 октября российские оккупанты захватили позиции бригады и захватили в плен четырех нацгвардейцев. Допрос военных сняли на видео. На следующий день "Кара-Даг" пошла в контратаку и вернула позиции, найдя там тела своих воинов.

В издании напомнили, что 10 октября российские морпехи захватили в плен и убили девять операторов БПЛА в Курской области. После этого преступления побратимы казненных военнопленных пошли в "безжалостную контратаку", нанеся врагу значительные потери.

"Нет никаких оснований полагать, что украинцы отреагируют на убийства в Селидово с какой-то другой яростью", — подчеркнули журналисты.

Однако, как отмечается, это не означает, что украинский гарнизон с численным преимуществом удержится в Селидово. В украинском Центре оборонных стратегий прогнозируют, что в ближайшее время ВСУ могут отступить, чтобы избежать окружения.

В СМИ объяснили, что если РФ хочет окружить Покровск вместо прямого штурма, ей сначала нужно взять под контроль Селидово. Это объясняет, почему Москва не учитывает потери в городе.

В Центре оборонных стратегий предполагают, что ВС РФ захватят Селидово уже "в ближайшие дни". В то же время это не означает, что враг возьмет и Покровск. Оккупанты столкнутся с истощением наступательных подразделений и снижением их боеспособности.

Покровск и Селидово на карте боевых действий Фото: Deep State

Сообщается, что Россия ежемесячно пополняла оккупационные войска на 30 тысяч бойцов, чтобы компенсировать потери. Кроме того, на Курском направлении начали разворачиваться тысячи военных из КНДР, которые дают возможность ВС РФ для передислокации.

В то же время Минобороны Украины пытается выйти на показатели мобилизации в 20 тысяч человек в месяц. Это замедляет, если не останавливает столь необходимое расширение сухопутных войск.

В издании отметили, что командование было вынуждено отправить на передовую большинство наступательных бригад Нацгвардии. То, что силы МВД были переброшены в непосредственные бои вместо внутренних задач, свидетельствует о "масштабах кадровых проблем".

В Центре оборонных стратегий убеждены, что ВСУ смогут удержать Покровск, расположенный на "жизненно важных" линиях снабжения для восточного фронта. Украинской обороне на этом направлении уже удалось остановить продвижение врага к городу.

Однако так оптимистично настроены не все. Основатель аналитической группы Frontelligence Insight уверен, что сейчас Украина проигрывает войну. По его словам, эта тенденция — негативная, если не принять решительных мер.

Напомним, аналитики DeepState 24 октября сообщили, что ВС РФ продвинулись в Луганской области. В Генштабе информировали о 23 вражеских атаках на Лиманском направлении.

24 октября российские оккупанты нанесли целенаправленный удар по отделению "Новой почты" в Краматорском районе Донецкой области. Двое работников почты, в возрасте 19 и 21 года, погибли.