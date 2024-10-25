ВС РФ стремятся ликвидировать плацдарм на Донбассе, сдерживающий их наступление на Лиман и Северск (карта)

По данным Генштаба ВСУ, за сутки противник 23 раза атаковал позиции Сил обороны вблизи восьми населенных пунктов. Военкор Богдан Мирошников отмечает, что после потери села Новосадово на восточном берегу реки Жеребец под контролем Киева остались только три населенных пункта.

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В четверг, 24 октября, российские войска продвинулись на Лиманском направлении, в частности в районе села Невское, что в Луганской области. Об этом сообщил аналитический ресурс DeepState, обновив карту боевых действий.

Продвижение ВС РФ на Лиманском направлении Фото: deepstatemap.live

Военный журналист Богдан Мирошников отметил в своем Telegram-канале, что после потери села Новосадово (находится на границе Донецкой и Луганской областей — ред.) на восточном берегу реки Жеребец под контролем украинских Сил обороны остались только три населенных пункта: Терны, Ямполовка и Торское.

Ситуация на Лиманском направлении по состоянию на 25 октября Фото: deepstatemap.live

Также враг имеет "небольшой клочок размером с ротный район обороны", который, по словам журналиста, фактически сохраняется лишь номинально из-за недостатка сил, и расположен он между оккупированными Макеевкой и Невским.

"Ну а дальше — только Серебрянское лесничество и часть Кременского леса. Понятно, что враг будет пробовать дальше протискивать нашу оборону, чтобы полностью ликвидировать весь плацдарм. Потому что в контексте потенциальных действий как в сторону Лимана, так и в сторону Северска, наличие этого плацдарма очень сдерживает врага", — написал Мирошников.

Генеральный штаб ВСУ в сводке по состоянию на вечер четверга, 24 октября, сообщал, что российские силы 23 раза атаковали позиции украинских войск на Лиманском направлении вблизи населенных пунктов Дружелюбовка, Катериновка, Грековка, Твердохлебово, Терны, Заречное, Торское и Серебрянка. По состоянию на 22:00 два боя все еще продолжались.

Напомним, 8 октября в 60 ОМБр заявили, что на Лиманском направлении ВС РФ усиливают атаки с применением танков и бронемашин пехоты.

26 сентября военнослужащий 97-го батальона 60 ОМБР с позывным "Рост" сообщил, что на Лиманском направлении имеют преимущество в живой силе в 8-9 раз.