ЗС РФ прагнуть ліквідувати плацдарм на Донбасі, що стримує їх наступ на Лиман і Сіверськ (карта)

За даними Генштабу ЗСУ, за добу противник 23 рази атакували позиції Сил оборони поблизу восьми населених пунктів. Військкор Богдан Мірошников наголошує, що після втрати села Новосадове на східному березі річки Жеребець під контролем Києва залишилися лише три населених пункти.

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У четвер, 24 жовтня, російські війська просунулися на Лиманському напрямку, зокрема в районі села Невське, що в Луганській області. Про це повідомив аналітичний ресурс DeepState, оновивши карту бойових дій.

Просування ЗС РФ на Лиманському напрямку Фото: deepstatemap.live

Військовий журналіст Богдан Мірошников зазначив у своєму Telegram-каналі, що після втрати села Новосадове (знаходиться на кордоні Донецької та Луганської областей ред.) на східному березі річки Жеребець під контролем українських Сил оборони залишилися лише три населених пункти: Терни, Ямполівка та Торське.

Ситуація на Лиманському напрямку станом на 25 жовтня Фото: deepstatemap.live

Також ворог має "невеликий клаптик розміром з ротний район оборони", який, за словами журналіста, фактично зберігається лише номінально через нестачу сил, і розташований він між окупованими Макіївкою та Невським.

"Ну а далі — тільки Серебрянське лісництво та частина кремінського лісу. Зрозуміло, що ворог буде пробувати далі протискати нашу оборону, щоб повністю ліквідувати весь плацдарм. Бо у контексті потенційних дій як у бік Лимана, так і бік Сіверська, наявність цього плацдарму дуже стримує ворога", — написав Мірошников.

Генеральний штаб ЗСУ у зведення станом на вечір четверга, 24 жовтня, повідомляв, що російські сили 23 рази атакували позиції українських військ на Лиманському напрямку поблизу населених пунктів Дружелюбівка, Катеринівка, Греківка, Твердохлібове, Терни, Зарічне, Торське та Серебрянка. Станом на 22:00 два бої все ще тривали.

Нагадаємо, 8 жовтня у 60 ОМБр заявили, що на Лиманському напрямку ЗС РФ посилюють атаки із застосуванням танків і бронемашин піхоти.

26 вересня військовослужбовець 97-го батальйону 60 ОМБР з позивним "Рост" повідомив, що на Лиманському напрямку мають перевагу в живій силі у 8–9 разів.