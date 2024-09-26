Перевага в живій силі у 8-9 разів: у ЗСУ розповіли про штурми ЗС РФ на Лиманському напрямку
За словами бійця з позивним "Рост", противник почав використовувати багато бронетехніки, однак вона ефективно знищується Силами оборони. Окупанти хочуть проломити позиції ЗСУ, але нічого не виходить.
Російські окупанти не збавляють активність на Лиманському напрямку і останнім часом почалися штурми українських позицій механізованими групами. Про це в ефірі "Еспресо.TV" заявив військовослужбовець 97-го батальйону 60-ї окремої механізованої бригади з позивним "Рост".
За його словами, атаки противника супроводжуються використанням великої кількості танків, БТРів, а також БМП із піхотою, але більшість із них невдалі. Українські захисники на Лиманському напрямку не втрачають позиції.
"Останній тиждень в атаку йдуть 5–10 одиниць техніки, і намагаємося все знищувати. Саме пішла в хід броньована техніка, тому що ворог зрозумів, що схема з малими групами не діє, тож він намагається проломити нас, так би мовити, потужним кулаком, але нічого не виходить поки що", — заявив боєць із позивним "Рост".
Окремо військовослужбовець 60-ї окремої механізованої бригади додав, що танки використовуються дуже активно на цій ділянці, а в живій силі у противника є перевага у 8–9 разів. Усе це активно знищується українською стороною.
"За останній тиждень у смузі нашої бригади було знищено понад 25 одиниць техніки, з них 15 або 16 танків, всі інші — це БМП і БТРи. Є поодинокі випадки використання мототехніки та квадроциклів", — підсумував "Рост".
Нагадаємо, 26 вересня повідомлялося, що у ЗСУ з'явилася можливість витіснити ЗС РФ із Харківської області. За словами аналітика Олександра Мусієнка, агрегатний завод у Вовчанську був важливий для росіян, адже давав змогу атакувати позиції українських захисників. Тепер, коли його звільнено, для Сил оборони відкриваються нові можливості.