Преимущество в живой силе в 8-9 раз: в ВСУ рассказали о штурмах ВС РФ на Лиманском направлении
По словам бойца с позывным "Рост", противник начал использовать много бронетехники, однако она эффективно уничтожается Силами обороны. Оккупанты хотят проломить позиции ВСУ, но ничего не получается.
Российские оккупанты не сбавляют активность на Лиманском направлении и в последнее время начались штурмы украинских позиций механизированными группами. Об этом в эфире "Еспресо.TV" заявил военнослужащий 97-го батальона 60-й отдельной механизированной бригады с позывным "Рост".
По его словам, атаки противника сопровождаются использованием большого количества танков, БТРов, а также БМП с пехотой, но большинство из них неудачны. Украинские защитники на Лиманском направлении не теряют позиции.
"Последнюю неделю в атаку идут 5–10 единиц техники, и пытаемся все уничтожать. Именно пошла в ход бронированная техника, потому что враг понял, что схема с малыми группами не действует, поэтому он пытается проломить нас, так сказать, мощным кулаком, но ничего не получается пока", — заявил боец с позывным "Рост".
Отдельно военнослужащий 60-й отдельной механизированной бригады добавил, что танки используются очень активно на этом участке и в живой силе у противника есть преимущество в 8–9 раз. Все это активно уничтожается украинской стороной.
"За последнюю неделю в полосе нашей бригады было уничтожено более 25 единиц техники, из них 15 или 16 танков, все остальные — это БМП и БТРы. Есть единичные случаи использования мототехники и квадроциклов", — подытожил "Рост".
Напомним, 26 сентября сообщалось, что у ВСУ появилась возможность вытеснить ВС РФ из Харьковской области. По словам аналитика Александра Мусиенко, агрегатный завод в Волчанске был важен для россиян, ведь позволял атаковать позиции украинских защитников. Теперь, когда он освобожден, для Сил обороны открываются новые возможности.