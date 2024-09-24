ВС РФ оккупировали Украинск, обходят Угледар и Селидово: данные Генштаба и аналитиков (карты)
Линия фронта между Селидовым и рядом с Угледаром сместилась на расстояние от 1 до 4 км, показали аналитики DeepState. Вероятно, произошла оккупация Украинска. Генштаб ВСУ не подтвердил информацию.
Подразделения ВС РФ, вероятно, имеют успехи на трех отрезках фронта на востоке. Врагу удалось пройти 1,4 км к западу от Угледара и пытается охватить населенный пункт с трех сторон. Между Селидовым и Курахово также есть продвижение россиян. На одном из участков ВСУ пришлось отойти почти на 4 км. О потере села Украинск аналитики проекта DeepState написали в Telegram-канале. Фокус проанализировал заявление аналитиков и сообщение Генштаба ВСУ.
Аналитики обновили карту боевых действий в 17:00 24 сентября. В заметке говорится об изменениях на трех направлениях линии фронта от Купянска до Угледара. Россиянам удалось оккупировать одно село и продвинуться в пяти населенных пунктах, сообщили на DeepState.
Покровско-кураховское направление. Российские подразделения оккупировали село Украинск (площадь 4 кв. км). Кроме того, на данном отрезке враг продвинулся еще ближе к Селидово возле Михайловки (на 1,4 км), в Желанном Первом (на 1 км), в Невельском (на 3,8 км).
Угледар. Западнее города, который украинцы удерживали с первых дней вторжения, россияне продвинулись возле села Пречистовка, пояснили аналитики. Ориентировочное расстояние, которое удалось пройти врагу — около 1,4 км. На карте боевых действий видим, что расстояние между двумя "клиньями", охватывающими Угледар, около 7 км.
Лиманское направление. Аналитики назвали село, возле которого ВС РФ продвинулись на 500 м, — это Невское. Населенный пункт расположен посреди плацдарма между Боровой и Лиманом, свидетельствует карта.
Бои на Донбассе и оккупация Украинская — детали
Генштаб ВСУ официально не подтвердил потерю села Украинск. В последнем отчете командования, который появился в 16:00 24 сентября, указано, что ВС РФ на Лиманском и Покровском направлениях атаковали больше всего — по 15 раз. Под Курахово — несколько меньше, 10 раз. Среди населенных пунктов есть те, о которых сообщили DeepState, или те, которые расположены неподалеку: Невское (под Лиманом), Цукурино, Желанное Второе (возле Селидово и Украинская), Водяное и Угледар.
Отметим, украинский военный с позывным "Мучной" днем 24 сентября также писал о ситуации на Кураховском направлении. По его словам, бойцам пришлось отойти из Желанного Второго, а враг продолжает давить на два села рядом, которые может взять в "клещи".
Напоминаем, командир мотопехотной "Железной роты" 72-й ОМБр им. Черных запорожцев рассказал, какие средства применяют ВС РФ в боях под Угледаром. Между тем руководитель Центра противодействия дезинформации объяснил, благодаря чему враг имеет успехи на Кураховском направлении.