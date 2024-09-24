Бросили все виды войск и средств: в ВСУ рассказали о методах ВС РФ для прорыва в Угледар

По словам командира мотопехотной "Железной роты" 72-й ОМБр с позывным "Оскар", ситуацию на этом направлении Донбасса можно назвать "стабильно напряженной". Россияне пытаются атаковать с разных участков, однако не справляются.

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Российские оккупанты не прекращают попытки давления на позиции украинских защитников в Донецкой области. В частности речь идет о направлении Угледара, где сосредоточены активные бои. Деталями в комментарии "Суспiльному" поделился командир мотопехотной "Железной роты" 72-й ОМБр им. Черных запорожцев с позывным "Оскар".

По его словам, ВС РФ постоянно штурмуют Угледар и пытаются продвинуться на разных участках фронта. Действует противник при помощи бронетехники и ударов управляемыми авиабомбами. Силы обороны называют такую ситуацию "стабильно напряженной".

"Враг продолжает постоянно штурмовые действия, пытаясь продвинуться на разных участках фронта. Пробует с разных направлений. Только находит возможность продвинуться, он туда начинает стягивать свои ударные подразделения. В основном это с помощью бронетехники. Пытаются заехать на позиции, объехать позиции, выбросить десант и проводить штурмовые действия. Наши бойцы противодействуют этому, максимально уничтожая врага и блокируя. Но постоянно происходят штурмовые действия", — заявил "Оскар".

В ВСУ рассказали, какая ситуация сложилась вокруг Угледара Фото: DeepStateMAP

Отдельно командир мотопехотной "Железной роты" 72-й ОМБр добавил, что российские оккупанты используют все виды вооружения. Это и управляемые авиабомбы, и бронетехника с пехотой, и так далее. При этом технику россиян можно назвать "одноразовой", потому что как только она приближается к позициям украинских защитников, так сразу уничтожается.

"Каждый день происходят штурмы. Техника подвозит и забрасывает пехоту. Также есть и обстрелы ствольной артиллерией, из миномета, также и КАБами, и FPV-дронами. Все виды войск и все средства, которые есть, брошены (российской армией. — Ред.) на это направление", — подытожил боец с позывным "Оскар.

Напомним, 24 сентября сообщалось, что в DeepState показали, как ВС РФ уничтожают Угледар. По словам аналитиков, пока продолжаются политические дискуссии по поводу того, разрешать ли ВСУ наносить удары западным оружием по России, захватчики уничтожают украинские населенные пункты.