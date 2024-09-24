Перспектив хорошего сценария очень мало: Погорелый рассказал Фокусу о планах РФ на Угледар

Оккупанты вошли в Угледар. Соучредитель DeepState Роман Погорелый уверен, что дальнейших сценариев может быть много, однако наиболее вероятный — россияне сравняют город с землей.

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Российские оккупанты зашли на окраины Угледара в Донецкой области. По словам соучредителя проекта DeepState Романа Погорелого, дальнейших сценариев может быть много, однако наиболее вероятный — враг хочет взять город в окружение. Об этом он рассказал в комментарии Фокусу.

Он отметил, что это прослеживается по тем продвижениям, которые противник имеет в районе Пречистовки, Водяного.

"Тенденция движения прослеживается в сторону Богоявленки, а это последний нормальный логистический путь к Угледару. Ну и то окутывание, которое можно увидеть по карте, там московиты даже не сдерживаются в своих высказываниях и говорят о том, что они хотят взять Угледар в окружение, чтобы там или все сдались, или их там уничтожат", — сказал Роман Погорелый.

ВС РФ вошли в Угледар

Соучредитель DeepState отметил, что противник сравнивает город с землей. Он убежден, что от Угледара они не оставят ни одного живого места. Поэтому перспектив хорошего сценария очень мало.

Окружение возможно, если ничего не изменится, в том числе украинская группировка останется просто для того, чтобы держать руины, считает он. Тогда как для того, чтобы улучшить ситуацию, нужно хотя бы вывести силы из возможного окружения на новые рубежи, перегруппировать и продолжить держать оборону. Также важно не зацикливаться на городе, который полностью уничтожен, а ставить в приоритет жизнь военных.

"Это самое главное, что стоит на сегодня. А дальнейшие шаги — это хотя бы не повторять тех ошибок и проблем, чтобы не допускать подобного в дальнейшем", — добавил Роман Погорелый.

О возможных дальнейших сценариях развития событий в районе Угледара на Донбассе читайте в материале Фокуса"Россияне зашли в Угледар: смогут ли оккупанты прорвать фронт и что будет с городом".

Напомним, 24 сентября аналитики DeepState рассказали, что ситуация вокруг Угледара критическая и осложняется. Так враг пытается окружить город, параллельно атакуя артиллерию и КАБами.

В тот же день военный корреспондент Богдан Мирошников сообщил, что в случае захвата Угледара на Донбассе противник сможет наладить логистику через Волноваху на весь оккупированный юг и Крым. Он отметил, что работать "стволкой" и РСЗО будет невозможно.