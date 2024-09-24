Перспектив хорошого сценарію дуже мало: Погорілий розповів Фокусу про плани РФ на Вугледар

Окупанти увійшли до Вугледара. Співзасновник DeepState Роман Погорілий впевнений, що подальших сценаріїв може бути багато, проте найбільш вірогідний — росіяни зрівняють місто з землею.

Related video

Російські окупанти зайшли на околиці Вугледара в Донецькій області. За словами співзасновника проєкту DeepState Романа Погорілого, подальших сценаріїв може бути багато, проте найбільш вірогідний — ворог хоче взяти місто в оточення. Про це він розповів у коментарі Фокусу.

Він зауважив, що це прослідковується по тих просуваннях, які противник має в районі Пречистівки, Водяного.

"Тенденція руху прослідковується в сторону Богоявленки, а це останній нормальний логістичний шлях до Вугледара. Ну й те огортання, яке можна побачити по мапі, там московити навіть не стримуються у своїх висловлюваннях і говорять про те, що вони хочуть взяти Вугледар в оточення, щоб там або всі здалися, або їх там знищать", — сказав Роман Погорілий.

ЗС РФ увійшли до Вугледара

Співзасновник DeepState наголосив, що противник рівняє місто з землею. Він переконаний, що від Вугледара вони не залишать жодного живого місця. Тому перспектив хорошого сценарію дуже мало.

Оточення можливе, якщо нічого не зміниться, зокрема українське угрупування залишиться просто для того, аби тримати руїни, вважає він. Тоді як для того, аби покращити ситуацію, потрібно хоча б вивести сили з можливого оточення на нові рубежі, перегрупувати і продовжити тримати оборону. Також важливо не зациклюватися на місті, яке вщент знищене, а ставити в пріоритет життя військових.

"Це найголовніше, що стоїть на сьогодні. А подальші кроки — це хоча б не повторювати тих помилок і проблем, щоб не допускати подібного надалі", — додав Роман Погорілий.

Про можливі подальші сценарії розвитку подій в районі Вугледара на Донбасі читайте в матеріалі Фокусу "Росіяни зайшли у Вугледар: чи зможуть окупанти прорвати фронт та що буде з містом".

Нагадаємо, 24 вересня аналітики DeepState розповіли, що ситуація навколо Вугледара критична і ускладнюється. Так ворог намагається оточити місто, паралельно атакуючи артилерію та КАБами.

Того ж дня воєнний кореспондент Богдан Мірошніков повідомив, що в разі захоплення Вугледара на Донбасі противник зможе налагодити логістику через Волноваху на весь окупований південь та Крим. Він зауважив, що працювати "стволкою" та РСЗВ буде неможливо.