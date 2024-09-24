Росіяни зайшли у Вугледар: чи зможуть окупанти прорвати фронт та що буде з містом

Українські військові тривалий час обороняють Вугледар на Донбасі. Проте ворогу вдалося проникнути на околиці міста, що створює небезпеку для ЗСУ та подальшої ситуації на фронті. Фокус розповідає про можливі сценарії розвитку подій на цій ділянці.

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Вранці 24 вересня лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" повідомив, що російські військові зайшли на крайні вулиці Вугледара. За його словами, до населеного пункту увійшли дрібні ворожі штурмові групи, тоді як потужного накату не було.

"Можна зробити висновок, що в цей момент там сіра зона. П*дари туди заходять, не можуть закріпитись, тому або відходять, або помирають. Ситуація на флангах навколо міста і далі складна", — сказав "Алекс".

ЗС РФ увійшли до Вугледара

23 вересня військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець написав у своєму Telegram, що суспільству потрібно бути морально та психологічно готовим до того, що Сили оборони відійдуть з Селидового, Торецька та Вугледара на Донбасі. Він наголосив, що найближчим часом це ймовірний сценарій розвитку подій.

Оборона Вугледара: подальші сценарії розвитку ситуації на фронті

За словами керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, українські бійці тривалий час блискуче здійснювали оборону та утримували Вугледар.

"Минулі кілька тижнів все утримання Вугледара зводилося до того, щоб скувати на собі великі угруповування російських військ, не допустити їх переміщення на Курахівський і Покровський напрямки і знищувати їх якомога в більшій кількості, враховуючи вигідні позиції нашої оборони в районі Вугледара", — розповів Фокусу Мусієнко.

Він зауважив, що Сили оборони вдало використовували всі висоти, можливості ландшафту та географії, які є у Вугледарі для того, аби захищатися доти, доки є можливості. Запорука того, що противник нині не в Кураховому та Покровську в тому, що Вугледар тримався довго та досі це робить. Зокрема, це допомогло перегрупувати українську оборону в районі Покровська та вжити додаткових заходів і не допустити стрімкого просування ворога.

Мусієнко зазначив, що якщо ситуація погіршуватиметься, а окупанти матимуть успіх, то українське угрупування радше за все поступово відходитиме з Вугледара. Проте це відбуватиметься нестрімко для того, аби не дати росіянам прорвати лінію фронту.

"І це те, що може фактично в майбутньому відбуватися. Поки що точаться бої, поки що наш контингент тримається, ворог вимушений кидати великі сили, ну і наші бійці виконують завдання", — заявив експерт.

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов повідомив Фокусу, що входження окупантів на околиці Вугледара створює "ганебний сценарій" для України. Він вважає, що Сили оборони навряд чи вбережуть Вугледар, адже ворог "дуже сильно пре".

Експерт наголосив, що 72-й бригаді не дали поповнити втрати особового складу. Виявилося, що бригада не пішла на ротацію, також у неї не вистачає особового складу для ведення оборонних боїв.

"Я так розумію, ротація на флангах відбулася праворуч і зліва від Вугледара, туди зайшли війська підрозділів територіальної оборони, які не отримали позиції, не витримали натиску з боку російських військ. Сьогодні Вугледар в напівоточенні, наслідки будуть дуже важкими", — сказав Олег Жданов.

Військовий експерт, полковник ЗСУ, ексречник Генштабу Владислав Селезньов заявив у розмові з Фокусом, що ситуація є вкрай складною через те, що армія РФ вже фактично заходить в сіру зону на південний схід Вугледара, через дачний масив у район багатоповерхової забудови.

"Складність обумовлена не лише тим, що бої починають вже відбуватися на території цього населеного пункту, а те що населений пункт фактично перебуває в напівоточенні. Там буквально кілька кілометрів лишилося росіянам, щоб закрити ці клещата. Якщо це станеться, наш гарнізон у Вугледарі може опинитися в оточенні", — повідомив Селезньов.

Проте експерт переконаний, що українське військове керівництво діятиме раціонально, тоді як життя воїнів важливіші за залишені квадратні кілометри. Він вважає, що надалі можлива маневрова оборона. Тоді як посилювати гарнізон 72-ї бригади у Вугледарі, ймовірно, вже запізно, а позиція російських та українських військ на цій ділянці фронту така, що інших варіантів фактично не лишилося, питанням часу є те, коли ворог візьме під контроль, зауважив Селезньов.

Крім цього, кризового рівня можна назвати ще дві позиції — район Торецька та Селидового. Там, за словами Владислава Селезньова, ситуація вкрай несприятлива.

Окупанти увійшли до Вугледара: як це покращило становище ворога

На думку Олександра Мусієнка, противник поліпшує своє тактичне положення з погляду захоплення Вугледара та довколишніх висот. У результаті для росіян це створює відповідні перспективи — покращення ситуації, але дуже великою ціною. Українські війська змушують противника платити й далі ще більше. Зокрема, росіяни зайшли на околиці міста з великим боями, непростими. Ситуація для них не настільки легка, як може здаватися.

Жданов нагадав, що минулого літа в цьому районі росіяни вибудували декілька сотень вагонів, аби створити перепону в лінії Суровікіна.

"Це залізниця, яка з Волновахи йде на Донецьк. А зараз вже є відомості, що вони (росіяни, — ред.) розчистили цю залізницю, вони готуються. Як тільки вони візьмуть Вугледар, одразу відновлять залізничне сполучення. І це різко підсилить всі оперативні напрямки на російському боці в Донецькій області", — пояснив експерт.

Жданов переконаний, що втрату міста можна прирівняти до оперативного успіху російських військ. Адже з Вугледара можна піти на Покровськ, де можливе велике оточення українських військ, тому доведеться відходити. Також противник може повернути на південь та піти на Гуляйполе та Оріхів Запорізької області.

"Там теж саме буде відрізання, можливі розвороти на Запоріжжя. Тому Вугледар (втрата, — ред.) — це дуже-дуже погано. І незрозуміло, чому Генштаб не впорався з укомплектуванням бригади і з ротацією на флангах від Вугледара", — зазначив він.

Полковник вважає, що виправити ситуацію навряд чи можна, адже для цього потрібно вводити свіжі резерви.

"А у нас, як я розумію, резервів немає. Враховуючи ті заяви, які проголошував президент Зеленський, що з 14 сформованих бригад ледь-ледь укомплектували чотири, і на решту не вистачає техніки й озброєнь, то я не знаю… Бачите, якщо вже поставили туди територіальну оборону, яка не в змозі протистояти бойовим частинам регулярної російської армії, то я навіть не знаю, кого туди можна поставити на сьогодні", — додав експерт.

Селезньов розповів, що противник убезпечує свій залізничний маршрут на півдні Донеччини. Коли українські гармаші перебували в районі Вугледара, ворог не мав змогу активно використовувати саме цю гілку залізничного сполучення та станцію Волноваха. Тільки но противник зможе посунути гармашів на декілька кілометрів від міста, в української сторони залишається лише ракетне озброєння для того, аби впливати на логістику російських військ на цьому напрямку, а тому росіяни отримують певну фору. Адже ключові перевезення військового значення окупанти здійснюють саме за допомогою залізничного сполучення.

Нагадаємо, 17 вересня військовий експерт Владислав Селезньов повідомив, що втрата Вугледара для України може створити велику проблему. За його словами, Сили оборони можуть втратити можливість впливати артилерійськими засобами на ключові логістичну магістраль противника, яка проходить через певні залізничні станції тимчасового окупованого півдня.

24 вересня аналітики DeepState розповіли, що ситуація в районі Вугледара Донецької області критична та продовжує ускладнюватися. Ворог намагається оточити населений пункт, паралельно атакуючи його з артилерії та КАБів.