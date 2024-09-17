Дуже серйозна проблема: експерт розповів, що буде, якщо окупанти захоплять Вугледар (відео)

За словами Владислава Селезньова, ворог розуміється на вразливості Керченського мосту, а отже, намагається максимально убезпечити логістичні шляхи.

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Втрата Вугледара створить для українських військ дуже велику проблему. Про це розповів Військовий експерт, полковник ЗСУ, представник Генерального штабу ЗСУ (2014-2017) Владислав Селезньов в ефірі "Еспресо".

За його словами, якщо ЗС РФ захоплять Вугледар, українська армія втратить можливість впливати артилерійськими засобами на ключову логістичну магістраль ворога, яка проходить через деякі залізничні станції окупованої частини півдня України. Також уздовж узбережжя Азовського моря комунікація для росіян стане простішою.

"Ворог розуміється на вразливості Керченського мосту, а отже, намагається максимально убезпечити логістичні шляхи: і автомобільні, і залізничні, які прямують уздовж Азовського моря. І втрата нами контролю над Вугледаром створить для нас дуже серйозну проблему", — сказав експерт.

За словами Селезньова, поки що не йдеться про Запорізький напрямок, хоча там також може бути чимала військова загроза. Так, усі зараз спостерігають за тим, що відбувається на Курахівському, Куп'янському напрямках, а також під Вугледаром і в Курській області РФ.

Експерт зазначив, що на Запорізькому напрямку перебуває угруповання військ РФ "Днєпр" із 90 тисяч осіб. Їх очолює генерал Михайло Теплинський.

"Я б не став говорити про те, що, мовляв, вони ніколи не зрушать з місця, тому що останні кілька місяців вони перебувають у статичному положенні. Тому що надто великий ризик того, що ворог у такий спосіб намагатиметься докорінно змінити ситуацію саме на півдні нашої країни", — додав військовий експерт.

Раніше Фокус писав, що ЗС РФ перебувають у "котлі" під Кореневим. ЗСУ вдалося повністю оточити вороже угруповання, але періодично відбуваються успішні спроби ЗС РФ прорватися до оточених з БК і їжею, розповіли в DeepState.

Також нагадаємо, що боєць ЗСУ розповів про бої під Вугледаром. За його словами, ЗС РФ підірвали ствол шахти в 115 метрів і роблять накат.