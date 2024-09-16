"Вдалося повністю оточити угрупування в селі": ЗС РФ перебувають в "котлі" під Кореневим (карта)

ЗСУ вдалося повністю оточити вороже угрупування, але періодично відбуваються успішні спроби ЗС РФ прорватися до оточених з БК та їжею, розповіли у DeepState.

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В Курській області Росії угруповання російських військ потрапило в оточення ЗСУ в районі Коренево в Крем'яному. Вони заблоковані там вже певний час. Про це повідомили у DeepState.

"Від перших днів Курської операції, противник в населеному пункті фактично перебував у оперативному оточенні. За останній час вдалося повністю оточити угрупування в селі, але періодично відбуваються успішні спроби прорватися до оточених на ОВТ з БК та їжею", — йдеться в повідомленні.

Крем'яне. Карта боїв від DeepState

Аналітики DeepState говорять, що були неприємні випадки для ЗСУ, коли вони передавали одне одному про зачистку Крем'яного, але ворог і досі перебуває там.

"В перші дні через брехню когось із піхоти, під**и впритул розстріляли ББМ командира одного з батальйонів. З одного боку зачистка забере багато сил та ресурсів, з іншого противник там затиснутий і веде в основному оборонні дії", — повідомили в DeepState.

Крем'яне на карті

Нагадаємо, що 16 вересня аналітики DeepState повідомили, що ЗСУ продовжують працювати у Курській області, водночас ЗС РФ намагаються контратакувати на західних флангах тієї території, де перебувають українські захисники.