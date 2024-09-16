"Картина там дуже цікава: в DeepState прокоментували оточення росіян в Курській області

ЗС РФ намагаються контратакувати на західних флангах тієї території, де перебувають українські захисники. Також вони намагаються певними шляхами пробиватися, щоб надавати підкріплення.

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На одній з ділянок фронту в Курської області, де зараз ЗСУ проводять спецоперацію, росіяни потрапили в оточення. Але поки що зарано радіти такому положенню речей. Про це в коментарі "РБК-Україна" розповів співзасновник і аналітик платформи DeepState Роман Погорілий.

За словами Погорілого, ЗСУ продовжують працювати у Курській області, водночас ЗС РФ намагаються контратакувати на західних флангах тієї території, де перебувають українські захисники.

Зокрема, були моменти, коли ворогу вдалось повернути під свій контроль окремі населені пункти, але ситуація на Курщині динамічна, через що позиції там переходить з рук в руки.

"І після останнього оновлення всі могли навіть в районі Курщини побачити таку дуже цікаву зону "сіру" в оточенні. Так воно є. Тобто к*цапи перебувають в оточенні. Вони там десь намагаються певними шляхами пробиватися, щоб надавати підкріплення. Наші військові з ними ведуть бої. Тобто картина там дуже цікава. Але знову ж таки якісь висновки робити важко і зарано", — додав він.

Водночас аналітик DeepState зазначив, що точна кількість росіян, які потрапили в оточення, йому невідома, але він висловив сподівання, що ворогу не вдасться вийти.

Бої в Курській області Карта DeepState

Нагадаємо, що в Курській області десантники ЗСУ підбили БМД "ВДВ" ЗС РФ. Росіяни, знаючи, що село перебуває під контролем ЗСУ, вирішили прорватися на бронетехніці, але втратили броньовану техніку і змушені були розбігатися зруйнованим селом.