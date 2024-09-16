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Военный Фокус Российско-украинская война Прорыв границы в Курской области

"Картина там очень интересная: в DeepState прокомментировали окружение россиян в Курской области

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ВСУ в Курской области

ВС РФ пытаются контратаковать на западных флангах той территории, где находятся украинские защитники. Также они пытаются определенными путями пробиваться, чтобы предоставлять подкрепление.

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На одном из участков фронта в Курской области, где сейчас ВСУ проводят спецоперацию, россияне попали в окружение. Но пока что рано радоваться такому положению вещей. Об этом в комментарии "РБК-Украина" рассказал сооснователь и аналитик платформы DeepState Роман Погорелый.

По словам Погорелого, ВСУ продолжают работать в Курской области, в то же время ВС РФ пытаются контратаковать на западных флангах той территории, где находятся украинские защитники.

В частности, были моменты, когда врагу удалось вернуть под свой контроль отдельные населенные пункты, но ситуация на Курщине динамичная, из-за чего позиции там переходят из рук в руки.

"И после последнего обновления все могли даже в районе Курщины увидеть такую очень интересную зону "серую" в окружении. Так оно есть. То есть к*цапы находятся в окружении. Они там где-то пытаются определенными путями пробиваться, чтобы предоставлять подкрепление. Наши военные с ними ведут бои. То есть картина там очень интересная. Но опять же какие-то выводы делать трудно и рано", — добавил он.

В то же время аналитик DeepState отметил, что точное количество россиян, попавших в окружение, ему неизвестно, но он выразил надежду, что врагу не удастся выйти.

Бои в Курской области Карта DeepState Fullscreen
Бои в Курской области Карта DeepState

Напомним, что в Курской области десантники ВСУ подбили БМД "ВДВ" ВС РФ. Россияне, зная, что село находится под контролем ВСУ, решили прорваться на бронетехнике, но потеряли бронированную технику и вынуждены были разбегаться по разрушенному селу.