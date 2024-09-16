Вызывающе вели себя: десантники ВСУ в Курской области "насыпали" российским десантникам (видео)

Противник заскочил на боевой машине с десантом в село, зная, что его контролируют украинские силы. Далее россияне начали обстреливать дома мирных жителей.

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В Курской области, где сейчас проходит спецоперация ВСУ, украинские десантники подбили БМД российских "ВДВ". Россияне, зная, что село находится под контролем ВСУ, решили прорваться на бронетехнике. Их дерзость им дорого обошлась. Об этом сообщили в пресс-службе Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Отмечается, что противник нагло заскочил на боевой машине с десантом в село, зная, что его контролируют украинские силы. Далее россияне начали обстреливать близлежащие дома.

Расчеты артиллеристов и FPV-дронов, в мгновение остановили вражескую технику и сделали невозможным ее дальнейшее использование.

"Огонь артиллерии во время первых обстрелов повредил боевую машину противника. В это же время один из украинских FPV-дронов пытался нанести удар по вражеской броне, но сработал РЭБ. Второй и третий полет выдался успешным. Машина откатилась, раненый и контуженный десант разбежался по руинам российского села", — сообщили в ДШВ.

На обнародованных кадрах видно, как по вражеской БМД сначала отрабатывает артиллерия ВСУ, а дальше ее атакуют украинские дроны.

Напомним, что 13 сентября сообщалось, что на Покровском направлении ВСУ во время штурма ликвидировали один из лучших расчетов разведывательных БпЛА ВС РФ. Оккупанты попали в немилость к своему командованию и их отправили на штурм.