Зухвало поводилися: десантники ЗСУ в Курській області "насипали" російським "ВДВшникам" (відео)

Противник заскочив на бойовій машині з десантом в село, знаючи, що його контролюють українські сили. Далі росіяни почали обстрілювати будинки мирних жителів.

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В Курській області, де зараз триває спецоперація ЗСУ, українські десантники підбили БМД російських "ВДВ". Росіяни, знаючи, що село перебуває під контролем ЗСУ, вирішили прорватися на бронетехніці. Їхня зухвалість їм дорого обійшлася. Про це повідомили у пресслужбі Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Зазначається, що противник нахабно заскочив на бойовій машині з десантом в село, знаючи, що його контролюють українські сили. Далі росіяни почали обстрілювати прилеглі будинки.

Розрахунки артилеристів і FPV-дронів в мить зупинили ворожу техніку й унеможливили її подальше використання.

"Вогонь артилерії під час перших обстрілів пошкодив бойову машину противника. Водночас один із українських FPV-дронів намагався завдати удару по ворожій броні, але спрацював РЕБ. Другий і третій політ видався успішним. Машина відкотилася, поранений і контужений десант розбігся по руїнам російського села", — повідомили в ДШВ.

На оприлюднених кадрах видно, як по ворожій БМД спершу відпрацьовує артилерія ЗСУ, а далі її атакують українські дрони.

Нагадаємо, що 13 вересня повідомлялося, що на Покровському напрямку ЗСУ під час штурму ліквідували один з найкращих розрахунків розвідувальних БпЛА ЗС РФ. Окупанти потрапили в немилість до свого командування і їх відправили на штурм.