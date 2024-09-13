ЗСУ під Покровськом ліквідували один із найкращих розрахунків розвіддронів РФ: подробиці (фото)

Розрахунок дальньої розвідки БпЛА спочатку розформував командир полку, а потім його перевели у штурмовики.

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На Покровському напрямку ЗСУ під час штурму ліквідували один з найкращих розрахунків розвідувальних БпЛА ЗС РФ. Окупанти потрапили в немилість до свого командування і їх відправили на штурм. Про це повідомляє російський провоєнний Telegram-канал "Военный осведомитель".

Так, під Покровськом українські захисники знищили двох досвідчених операторів дронів РФ із позивними "Ернест" та "Гудвін". Їхній розрахунок дальньої розвідки БпЛА спочатку розформував командир полку, потім його перевели у штурмовики.

Окупанти встигли записати прощальне відео і звинуватили командування полку у серйозних злочинах, включаючи державну зраду та торгівлю наркотиками.

"Гудвін" (Дмитро Лисаківський) зробив звернення із села Мемрик, в ньому він розповів про те, що діється в окупантів на Покровському напрямку. За його словами навколо панує тотальна брехня, а його командир полку займається віджиманням та наркоторгівлею. Тих, хто намагається цьому перешкоджати, відправляє в м'ясні штурми.

"Гудвін" і "Ернест" - ліквідовані окупанти

Нагадаємо, що раніше ЗСУ ліквідували російського актора-путініста, який воював проти України. Євген Шишов прослужив у російській армії пів року. Брав участь у боях в Курській області.