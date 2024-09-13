ВСУ под Покровском ликвидировали один из лучших расчетов разведдронов РФ: подробности (фото)

Расчет дальней разведки БпЛА сначала расформировал командир полка, а затем его перевели в штурмовики.

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На Покровском направлении ВСУ во время штурма ликвидировали один из лучших расчетов разведывательных БпЛА ВС РФ. Оккупанты попали в немилость к своему командованию и их отправили на штурм. Об этом сообщает российский провоенный Telegram-канал "Военный осведомитель".

Так, под Покровском украинские защитники уничтожили двух опытных операторов дронов РФ с позывными "Эрнест" и "Гудвин". Их расчет дальней разведки БпЛА сначала расформировал командир полка, затем его перевели в штурмовики.

Оккупанты успели записать прощальное видео и обвинили командование полка в серьезных преступлениях, включая государственную измену и торговлю наркотиками.

"Гудвин" (Дмитрий Лысаковский) сделал обращение из села Мемрик, в нем он рассказал о том, что творится у оккупантов на Покровском направлении. По его словам вокруг царит тотальная ложь, а его командир полка занимается отжимом и наркоторговлей. Тех, кто пытается этому препятствовать, отправляет в мясные штурмы.

"Гудвин" и "Эрнест" — ликвидированные оккупанты

Напомним, что ранее ВСУ ликвидировали российского актера-путиниста, который воевал против Украины. Евгений Шишов прослужил в российской армии полгода. Участвовал в боях в Курской области.