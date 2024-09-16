"Удалось полностью окружить группировку в селе": ВС РФ находятся в "котле" под Кореневым (карта)

ВСУ удалось полностью окружить вражескую группировку, но периодически происходят успешные попытки ВС РФ прорваться к окруженным с БК и едой, рассказали в DeepState.

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В Курской области России группировка российских войск попала в окружение ВСУ в районе Коренево в Кремневом. Они заблокированы там уже определенное время. Об этом сообщили в DeepState.

"С первых дней Курской операции, противник в населенном пункте фактически находился в оперативном окружении. За последнее время удалось полностью окружить группировку в селе, но периодически происходят успешные попытки прорваться к окруженным на ВВТ с БК и едой", — говорится в сообщении.

Кремне. Карта боев от DeepState

Аналитики DeepState говорят, что были неприятные случаи для ВСУ, когда они передавали друг другу о зачистке Кремневого, но враг до сих пор находится там.

"В первые дни из-за лжи кого-то из пехоты, пид**ы в упор расстреляли ББМ командира одного из батальонов. С одной стороны зачистка заберет много сил и ресурсов, с другой противник там зажат и ведет в основном оборонительные действия", — сообщили в DeepState.

Кремне на карте

Напомним, что 16 сентября аналитики DeepState сообщили, что ВСУ продолжают работать в Курской области, в то же время ВС РФ пытаются контратаковать на западных флангах той территории, где находятся украинские защитники.