Ворог просунувся біля чотирьох населених пунктів: що відбувається на фронті

Війська окупантів просунулися на Сіверському, Покровському напрямках і під Вугледаром Донецької області. Офіцер ЗСУ на псевдо "Алекс" зазначає, що ЗС РФ зрозуміли, що "штурмувати в лоб" Селидове для них невигідно, тому вирішили обходити місто південніше з району Українська.

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Російські окупанти просунулись біля Колісниківки, Катеринівки, Водяного, Вугледару, у Спірному та Українську. Це пройшло на тлі продовження наступальних операцій уздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна. Про це повідомляє Deep State, оновивши карти у реальному часі.

Просування ворога Фото: Deep State

Військові ЗСУ відзначають, що росіяни зрозуміли, що "штурмувати в лоб" Селидове для них невигідно, прийняли рішення обходити місто південніше з району Українська.

"Не сказав би що вони великими силами підійшли з флангу, поки були помічені поодинокими групами в посадках, але це тривожний дзвіночок, на який треба реагувати і вживати заходів, поки на те є час я ситуація далека від критичної", — пише лейтенант ЗСУ на псевдо "Алекс".

В той же час у Генштабі ЗСУ проінформували, що за 15 вересня відбулося 137 бойових зіткнень.

"Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Найбільша кількість боїв відбулася на Покровському та Курахівському напрямках", — повідомили у Генштабі.

Російські загарбники завдали по території України 56 авіаударів, скинувши 83 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження 428 дронів-камікадзе та здійснили майже 2800 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Просування ворога Фото: Deep State

На Харківському напрямку ворог безуспішно намагався штурмувати позиції наших підрозділів у районі Вовчанська. Разом з тим, ворожа авіація з території РФ завдала ударів керованими авіаційними бомбами по цивільній інфраструктурі міста Харкова (чотири КАБ) та населеного пункту Руська Лозова (два КАБ).

Наслідки обстрілу Харкова Фото: ДСНС

На Куп'янському напрямку ворог проводив наступальні дії біля Синьківки, Петропавлівки, Колісниківки, Глушківки, Круглякіівки та Лозової. Вісімнадцять боїв завершено, два – ще тривають.

На Краматорському напрямку ворог штурмував наші позиції поблизу Ступочок та Курдюмівки. Сили оборони зупинили усі атаки загарбників.

На Торецькому напрямку відбулося 11 боєзіткнень. Росіяни штурмували позиції українських підрозділів біля Торецька, Дачного, Щербинівки та Неліпівки. Всі атаки агресора відбито.

На Покровському напрямку противник 34 рази атакував у районах шістьох сіл. 31 штурм було відбито, три боєзіткнення ще продовжуються.

Загалом у Генштбаі відмітили, що було ліквідовано 230 російських окупантів. Також знищено ретранслятор та три одиниці автомобільної техніки.

Нагадаємо, українські військові почали використовувати на передовій нову розробку — "дрони-дракони". Командир екіпажу БПЛА "Кара небесна" 4 бригади "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш повідомив, що нові дрони розпиляють терміт — суміш гранул оксиду заліза та алюмінію. Лише за 20 секунд вони здатні підпалити лісосмугу довжиною приблизно 100 метрів. При цьому суміш, яка горить, здатна роз’їсти навіть залізо.