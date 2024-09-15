"Нереальна температура": командир НГУ розповів про нові "дрони-дракони" на фронті (відео)

Російські окупанти вже створили власні "аналоги", але є нюанс. Військовослужбовець Андрій Отченаш підкреслив, що ліси ще висадять, а "ворог горить достатньо яскраво".

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Українські військові почали використовувати на передовій нову розробку — "дрони-дракони", й окупанти вже навчились виготовляти свої "аналоги". Про це 15 вересня в ефірі телемарафону розповів командир екіпажу БПЛА "Кара небесна" 4 бригади "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш.

"Насправді це дуже ефективна зброя", — підкреслив він.

Коментар Андрія Отченаша про "дрони-дракони" — з 33:28

Військовий пояснив, що температура запалювальної речовини, яку розпиляють "дрони-дракони", сягає приблизно 2500 градусів.

"Тобто це — нереальна температура, яка зроблена завдяки різним хімічним добавкам тощо", — зазначив він.

Зі слів Отченаша, "аналоги", які застосовує ворог, відрізняються від українських "дронів-драконів".

"Я думаю, це зовсім інші компоненти, і ми бачимо, що українські компоненти горять краще", — пояснив він.

Командир розповів, що "дрони-дракони" ефективні ще й завдяки самій суміші. Якщо вона потрапляє на боєприпаси, генератори, екіпірування тощо, усе це гарантовано знищено. Отченаш підкреслив, що розробка — "достатньо некомфортний варіант" для ворога.

Він підтвердив, що через роботу "дронів-драконів" горять українські ліси, і це жахливо. Однак військовий пояснив, що в Україні триває війна за виживання нації.

"Сподіваюся, що в перспективі ми ці ліси потім і висадимо по-новому. Головне, щоб наразі горів ворог, і ворог горить достатньо яскраво", — додав він.

У "24 Каналі" пояснили, що "дрони-дракони" розпиляють терміт — суміш гранул оксиду заліза та алюмінію. Лише за 20 секунд вони здатні підпалити лісосмугу довжиною приблизно 100 метрів. При цьому суміш, яка горить, здатна роз’їсти навіть залізо.

Нагадаємо, 12 вересня з’явилися кадри застосування "дронів-камікадзе" у Харківській області. У 3 ОШБр розповіли, що новий безпілотник випалює посадки з окупантами "на раз".

Згодом з’явилося нове відео з застосуванням "дрона-дракона" на Покровському напрямку. БПЛА показав, що може працювати не лише по лісах, але й здатен ефективно випалювати подвір’я з будинками.