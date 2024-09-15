"Нереальная температура": командир НГУ рассказал о новых "дронах-драконах" на фронте (видео)

Российские оккупанты уже создали собственные "аналоги", но есть нюанс. Военнослужащий Андрей Отченаш подчеркнул, что леса еще высадят, а "враг горит достаточно ярко".

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Украинские военные начали использовать на передовой новую разработку — "дроны-драконы", и оккупанты уже научились изготавливать свои "аналоги". Об этом 15 сентября в эфире телемарафона рассказал командир экипажа БПЛА "Кара небесная" 4 бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш.

"На самом деле это очень эффективное оружие", — подчеркнул он.

Комментарий Андрея Отченаша о "дронах-драконах" — с 33:28

Военный объяснил, что температура зажигательного вещества, которое распыляют "дроны-драконы", достигает примерно 2500 градусов.

"То есть это — нереальная температура, которая сделана благодаря различным химическим добавкам и т.д.", — отметил он.

По словам Отченаша, "аналоги", которые применяет враг, отличаются от украинских "дронов-драконов".

"Я думаю, это совсем другие компоненты, и мы видим, что украинские компоненты горят лучше", — объяснил он.

Командир рассказал, что "дроны-драконы" эффективны еще и благодаря самой смеси. Если она попадает на боеприпасы, генераторы, экипировку и т.д., все это гарантированно уничтожено. Отченаш подчеркнул, что разработка — "достаточно некомфортный вариант" для врага.

Он подтвердил, что из-за работы "дронов-драконов" горят украинские леса, и это ужасно. Однако военный объяснил, что в Украине продолжается война за выживание нации.

"Надеюсь, что в перспективе мы эти леса потом и высадим по-новому. Главное, чтобы сейчас горел враг, и враг горит достаточно ярко", — добавил он.

В "24 Канале" объяснили, что "дроны-драконы" распыляют термит — смесь гранул оксида железа и алюминия. Всего за 20 секунд они способны поджечь лесополосу длиной примерно 100 метров. При этом смесь, которая горит, способна разъесть даже железо.

Напомним, 12 сентября появились кадры применения "дронов-камикадзе" в Харьковской области. В 3 ОШБр рассказали, что новый беспилотник выжигает посадки с оккупантами "на раз".

Впоследствии появилось новое видео с применением "дрона-дракона" на Покровском направлении. БПЛА показал, что может работать не только по лесам, но и способен эффективно выжигать дворы с домами.