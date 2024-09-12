"Пахнет как лаки страйк": бойцы 3 штурмовой использовали против россиян новый дрон-дракон (видео)

Новинка в сфере дронов распыляет зажигательную смесь и способна уничтожить полностью вражеские позиции, склады БК и всю занятую оккупантами лесополосу, говорят бойцы.

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Бойцы 3-й штурмовой бригады ВСУ на Харьковщине использовали против российских оккупантов новый термитный дрон-дракон. Он огнем "выкуривает" россиян, которые спрятались между деревьями. Об этом сообщает пресс-служба бригады.

Бойцы довольны работой дрона и заявили, что новый беспилотник выжигает посадки с россиянами "на раз".

"Это ноу-хау в стиле лихого Вьетнама. Пахнет как лаки страйк, как жгучая месть и как хорошо зажаренная вражеская пехота", — говорится в сообщении.

Бойцы показали, как отработал новый дрон. Он захватил полосу в лесополосе на Харьковском направлении и засыпал ее огнем.

"Новинка в сфере дронов распыляет зажигательную смесь и способна уничтожить полностью вражеские позиции, склады БК и всю занятую оккупантами зеленку", — отметили в 3-й штурмовой бригаде.

Напомним, что украинский беспилотник, который распыляет огонь на посадку с россиянами на Запорожском направлении, привлек внимание западных СМИ. Его назвали новым термитным оружием.

2 сентября сообщалось, что на Запорожском направлении украинский дрон подлетел к посадке, где находились позиции россиян, и атаковал их огнем. Это впервые зафиксированная работа украинского дрона-дракона.