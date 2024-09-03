Термитный огонь по ВС РФ: на Западе удивлены украинским дроном-огнеметом, — Forbes (видео)

Как говорится в материале Forbes, эксперты назвали дрон-огнемет новым термитным оружием и подвергли сомнению его легальность. Также они считают, что он может оказать существенное влияние на моральный дух россиян.

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Украинский беспилотник, который распыляет огонь на посадку с россиянами на Запорожском направлении привлек внимание западных СМИ. Его назвали новым термитным оружием. Об этом пишет издание Forbes.

Так, 2 августа в сети появилось видео, на котором украинский дрон летит вдоль полосы деревьев, занятой российскими войсками и "льет" на посадку огонь.

Видео под названием "Дракарис" сняли бойцы 108-й отдельной бригады территориальной обороны Украины и опубликовали в Telegram-канале"Мой позывной — Годвин".

"Боеприпас выбрасывает брызги искр, а не струю зажженной жидкости, создаваемую традиционным огнеметным оружием, таким как культовый американский ранцевый огнемет M2. Это дает весомый ключ к его идентификации: струя искр характерна для термитного оружия. Термитные бомбы стали любимым оружием украинских операторов беспилотников, особенно для уничтожения брошенных российских транспортных средств", — пишет издание.

Автор публикации отмечает, что термит — это высокотемпературный зажигательный материал, обычно смесь активированного оксида железа (ржавчины) и алюминиевого порошка, а термитная реакция может достигать температуры около 4000F, достаточной для расплавления стальной пластины и может быть полезным инструментом для резки и сварки.

Впрочем, термит ограничен как зажигательное оружие из-за ограниченной зоны действия. В отличие от других запалов, которые горят мгновенно, термитная реакция занимает значительный период времени, нагревая небольшую площадь до высокой температуры.

"Вместо того, чтобы оставаться на одном месте, движущийся дрон распространяет продукт термитной реакции вдоль своей траектории полета во время горения. Капли расплавленного железа падают, как брызги раскаленного дождя, но любой в бункере или крытой траншее будет в безопасности, и даже на открытом воздухе войска в шлемах и бронежилетах хорошо защищены, если они не будут пытаться смотреть вверх. Невозможно идентифицировать дрон, который использовался, но некоторые видео, которые показывают точку зрения дрона, убедительно предполагают, что это один из крупнейших FPV", — говорится в сообщении.

Как пишет Forbes, легальность такого оружия вызывает сомнение, потому что якобы нарушает международное гуманитарное право, но отмечает, что россияне широко используют термобарическое оружие.

"Новое оружие вряд ли будет решающим. Термитный огонь позиции россиян не уничтожит, разве что применить его более интенсивно, но защитное прикрытие точно снимет. Возможно, что более важно, влияние беспилотников Dragonfire на моральный дух может быть значительным, и это, в конце концов, является слабым местом России", — резюмирует Forbes.

Напомним, что в против 3 сентября украинские дроны атаковали военный аэродром в российской Твери. БпЛА преодолели более 800 километров от государственной границы с Украиной.