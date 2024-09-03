Пролетели более 800 км: дроны атаковали аэродром в Твери (видео)
На обнародованном видео видно, как российские военные пытаются сбить ударные дроны. Местные российские власти пока не комментировали информацию об атаке.
В ночь со 2 на 3 сентября дроны атаковали военный аэродром в российской Твери. Об этом сообщило издание Astra.
"Дроны атаковали Тверь, под ударом, предположительно, военный аэродром", — говорится в сообщении.
Журналисты также обнародовали видео, на котором видно, как российские военные пытаются сбить беспилотник из стрелкового оружия.
В местном телеграм-канале "Тверь. Происшествия" отметили, что российские военные пытаются сбить украинские дроны в одном из районов Твери — Мигалово. Именно неподалеку этого района располагается аэродром совместного базирования.
"В Мигаловом расстреливают БПЛА-камикадзе, который прилетел внезапно. Успешно или нет — пока сообщений не было", — говорится в сообщении.
Позже в этом же паблике отчитались, что беспилотник вроде бы был успешно сбит.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя и городской голова Твери Александр Корзин пока не комментировали информацию об атаке на российский аэродром.
Отметим, что город Тверь располагается на расстоянии более 800 километров от государственной границы с Украиной.
Напомним, в ночь с 31 августа на 1 сентября дроны атаковали Конаковскую государственную электростанцию (ГРЭС) в Тверской области РФ.