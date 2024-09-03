Пролетели более 800 км: дроны атаковали аэродром в Твери (видео)

На обнародованном видео видно, как российские военные пытаются сбить ударные дроны. Местные российские власти пока не комментировали информацию об атаке.

Related video

В ночь со 2 на 3 сентября дроны атаковали военный аэродром в российской Твери. Об этом сообщило издание Astra.

"Дроны атаковали Тверь, под ударом, предположительно, военный аэродром", — говорится в сообщении.

Журналисты также обнародовали видео, на котором видно, как российские военные пытаются сбить беспилотник из стрелкового оружия.

В местном телеграм-канале "Тверь. Происшествия" отметили, что российские военные пытаются сбить украинские дроны в одном из районов Твери — Мигалово. Именно неподалеку этого района располагается аэродром совместного базирования.

"В Мигаловом расстреливают БПЛА-камикадзе, который прилетел внезапно. Успешно или нет — пока сообщений не было", — говорится в сообщении.

Позже в этом же паблике отчитались, что беспилотник вроде бы был успешно сбит.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя и городской голова Твери Александр Корзин пока не комментировали информацию об атаке на российский аэродром.

Отметим, что город Тверь располагается на расстоянии более 800 километров от государственной границы с Украиной.

Расстояние от Твери до границы с Украиной Фото: Скриншот

Напомним, в ночь с 31 августа на 1 сентября дроны атаковали Конаковскую государственную электростанцию (ГРЭС) в Тверской области РФ.